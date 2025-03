Jolleri hinnangul ei ole arstide palgatõus praeguses majandusseisus põhjendatud

Karmen Jolleri sõnul on tal raske avalikkusele selgitada, miks on vaja kümneid miljoneid eurosid lisaraha nõudvat tervishoiutöötajate palgatõusu. "Aktuaalne kaamera" küsis Jollerilt, kas järgmisel kahel aastal on arstide palgatõus riigi majandusolukorda arvestades põhjendatud.

"Ma arvan, et ei ole, aga see otsus on juba tehtud," vastas ta.

Arstide liidu peasekretäri Katrin Rehemaad üllatas see väljaütlemine, nagu ka mõttekäik, et võib-olla saab meditsiinisüsteemi efektiivistades lisarahata hakkama.

"Kui elanikkonna vajadus arstiabi järele kasvab – ja see kasvab, sest elanikkond vananeb, seda me tõepoolest seisma panna ei saa –, siis kahtlemata on lisaraha vaja," sõnas Rehemaa.

Endise sotsiaalministri, ametiühingute keskliidu juhi Peep Petersoni sõnul tuleb lähiajal leida lahendus tervishoiusüsteemi rahamuredele, sest vastasel korral tuleb kärpida kümnendik tervisekassa eelarvest.

"Kindlasti on väga hea, et inimene on ise tervishoiust pärit ja teab neid sisemisi protseduure, kust saab kokku hoida, aga ma arvan, et 200 miljonit eurot on liiga suur summa. Tõenäoliselt on tagataskus mingid hiigelsuured kärpeplaanid," ütles Peterson.