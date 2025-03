Oluline Ukrainas käivas sõjas neljapäeval, 27. märtsil kell 5.45:

- Harkivis sai Vene droonirünnakus vigastada üheksa inimest;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 208 kokkupõrget;

- Trumpi hinnangul võib Venemaa relvarahu küsimuses venitada.

Harkivis sai Vene droonirünnakus vigastada üheksa inimest

Venemaa jätkab Harkivi ründamist ning kolmapäeva hilisõhtul linna pihta antud droonirünnakus sai vigastada üheksa inimest.

Venemaa ründas Harkivis asuvat tsiviiltaristut.

"Täna on meie Harkivit, Ukraina üht suurimat linna, tabanud enam kui tosin drooni," teatas Harkivi kuberner Oleh Sõniehubov

Vene väed korraldasid rünnaku ka Zolotšivile, kus sai kaheksa inimest vigastada, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 208 kokkupõrget

Ukraina peastaabi teatel toimus ööpäevaga 208 sõjalist kokkupõrget Ukraina kaitsjate ja Vene okupatsioonivägede vahel. Kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal, kus toimus 87 kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.

Trumpi hinnangul võib Venemaa relvarahu küsimuses venitada

Ühendriikide president Donald Trump ütles kolmapäeval, et usub Moskva soovi lõpetada sõda Ukraina vastu, kuid möönis samas, et Kreml võib sellega venitada.

"Ma ei tea. Ma arvan, et Venemaa tahab sellele sõjale lõpu teha, aga võib-olla nad mängivad ajaga. Ma olen seda ise aastaid teinud. Ma ei taha lepingut sõlmida, ma tahan mängu jääda, aga võib-olla ma ei taha seda üldse teha, sest ma pole kindel. Aga ei, ma arvan, et Venemaa tahaks, et see lõppeks. Ja ma arvan, et Ukraina tahaks samuti selle lõppu," rääkis Trump.

Ühendriikide välisminister Marco Rubio teatas varem, et USA vaatab läbi Venemaa taotlused relvarahu saavutamiseks, kuid hoiatas, et rahulepingu sõlmimine võib aega võtta.

"See ei saa olema lihtne. See võtab veidi aega, kuid vähemalt oleme sellel teel ja me räägime neist asjadest," ütles Rubio