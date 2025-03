PERH-i teenindusjuht: visiiditasu tõus mõjutab eelkõige EMO patsiente

Alates 1. aprillist tõuseb eriarstiabi ja EMO visiiditasu viielt eurolt 20 eurole. Pensionäridele, töötutele, lapseootel naistele ja toimetulekutoetuse saajatele jääb visiiditasu endiselt viiele eurole.

"Korduvate patsientide jaoks on väga oluline nüanss, et kui me praegu seda viieeurost visiiditasu korduvatelt patsientidelt kasseerime iga kord kolme kuu tagant, siis 1. aprillist hakkab see regulaarsus olema üks kord aastas. Tegelikult korduvad patsiendid ei hakka kuidagi rohkem maksma kui täna, vaid maksavad ühe korra 20 eurot. Kui tulevad näiteks poole aasta pärast uuesti, siis me ei võta üldse tasu nende käest," selgitas Habicht Vikerraadio saates "Uudis+".

Ta tõdes ka, et hinnatõusu järele on haiglates olnud juba pikemat aega suur vajadus, kuna juba kümme aastat on visiidi- ja voodipäevatasu püsinud muutumatuna. "Meil kindlasti ei ole suur rõõm neid tasusid patsientidele tõsta, vaid see on äärmine vajadus, mis siis nüüd seaduse järgi ka võimalik on."

PERH-i teenindusjuht märkis, et hinnatõus mõjutab eelkõige inimesi, kes külastavad tihti EMO olukordades, kus seda ehk tingimata vaja ei ole. "Seal tuleb senise viie euro asemel tõesti maksta nüüd 20 eurot."

Ühtlasi loodetakse, et hinnatõus paneb inimesed mõtlema enne EMO-sse pöördumist. "Me loodame, et inimesed, kes oma tervisemuredega ei peaks pöörduma EMO-sse, vaid kes võiksid saada abi näiteks perearstilt või apteegist, et nende külastused ehk vähenevad. Samas inimesed, kellel on erakorraline mure, mis on põhjendatud, need peaksid ikka pöörduma EMO-sse."

Ühtlasi on tervishoiuasutustel nüüd õigus küsida visiidi hilise tühistamise eest (vähem kui 24 tundi enne visiiti) järgneval korral topelttasu.

"Selline õigus seaduses on. Esialgu me seda nii rangelt rakendama ei hakka. Samas on väga oluline, et kui patsient ei saa tulla visiidile, siis ta kindlasti teavitaks meid. See on eelkõige hooliv teiste patsientide suhtes, kes saavad seda aega kasutada ja meie personali suhtes," selgitas Habicht.

Visiidi- ja voodipäevatasu tõus mõjutab proportsionaalselt ka tasuliste vastuvõttude hindasid PERH-is.

"Me suudame väga väikeses koguses pakkuda õhtustel aegadel tasulisi vastuvõtte ehk nende hinnad ka tõusevad. Sinna on visiiditasu sisse juba arvestatud ja tõusevad kõik 15 euro võrra vastuvõtu eest. Praegu on arvestatud viis eurot visiiditasu vastuvõtu hinnast, siis nüüd tuleb 15 eurot igale vastuvõtule juurde."

Perearsti vastuvõtu tasu aga ei muutu ning jääb siiski viie euro juurde. Samuti on perearsti nõuandetelefon 1220 kõigile abivajajatele endiselt tasuta.

1. aprillist jõustuv hinnatõus haavatavamatele sihtrühmadele, nagu pensionäridele, töötutele, lapseootel naistele ja toimetulekutoetuse saajatele ei kehti. Neile on visiiditasu endiselt viis eurot. Raskemate terviseprobleemide korral, kui inimene jääb haiglaravile, ei tule EMO külastuse eest visiiditasu maksta.