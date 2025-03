Visiiditasu tõusu kõrval hakkab kehtima erinevate soodustuste rägastik

Seni oli kõik lihtne – eriarsti jutule või erakorralise meditsiini osakonda (EMO) minnes tuli igas haiglas või kliinikus maksta viis eurot visiiditasu.

Alates. 1. aprillist visiiditasu neljakordistub ning hakkab kehtima erinevate soodustuste rägastik, kusjuures haiglati võivad visiiditasu soodustused erineda.

Nii näiteks näeb seadus ette, et kuni 19-aastastele ja rasedatele jääb kehtima senine viieeurone visiiditasu, kuid Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) nende käest sentigi ei küsi.

"Alla 19-aastased on Tallinnas kõikides haiglates, kellelt ei küsita. See on Tallinna linna otsus olnud ja see on haiglates ühine. Kuna meil on suur sünnitusmaja ja rasedad on meile oodatud, siis me ka oma rasedate käest ei küsi," rääkis ITK klienditeeninduse juht Lea Karik.

Tallinnas tuleb hakata visiisitasu maksma ka neil, keda kiirabiga EMO-sse viiakse. Visiidtasust pääsevad EMO-s need, kes haiglasse ravile jäävad.

Tartu Ülikooli kliinikumi otsusel on visiiditasuta ka alla kaheaastaste laste eriarstiabi, alla 19-aastaste hambaravi, kudede ja organite loovutamisega seotud tervishoiuteenused ja muud erijuhud.

"See on varasemalt aastate jooksul erialakliinikute soov olnud, kes tõenäoliselt on ära hinnanud selle vajaduse, et nende patsiendid ja lähedased saaksid vajaliku teenuse. Näiteks me räägime pärilike haiguste puhul sugulaste uurimisest või siis ennetustegevusest või siis kopsutuberkuloosiga patsiendi ravimisest," selgitas TÜ kliinikumi juhatuse liige Ilona Pastarus.

Lõuna-Eesti haigla loobus lisasoodustuste tegemisest, sest haiglajuhi Arvi Vase sõnul on visiiditasude regultasioon erisusi juba nagunii täis.

"1. aprillist on eraiarsti esmasele visiidile visiiditasu 20 eurot, välja arvatud nendel erisustel, milleks on üle 63-aastased ja rasedad ja töötud ja alla üheaastaste lastega emad. Ja seal on veel terve rida – sotsiaaltoetuse saajad jne. Nendel jääb visiidtasu nagu ta täna oli ehk viis eurot," rääkis Vask.

Sotsiaalministeeriumi kinnitusel ei pea patsiendid, kellele kehtib visiiditasu soodustus, ise registratuuris midagi tõestama, välja arvatud ühe erandiga.

"Siin on ainukene vahe selles, et lapseootel naiste kohta ei ole kõikide kohta tervisekassal andmeid olemas, kõik naised ei ole võtnud ennast ja kindlustanud ära raseduse alusel. Seda ainult sellisel juhul tehakse, kui inimene on töötu ja sellisel juhul peaks tõendama seda viie euro maksmise vajadust rasedakaart," selgitas sotsiaalministeeriumi tervishoiu rahastamise poliitika ekspert Lii Pärg.

Perearsti jutule pääseb ka edaspidi ilma visiiditasu maksmata, küll aga tuleb nüüd viis eurot kaasa võtta logopeedi, füsioterapeudi või psühholoogi vastuvõtule minnes.