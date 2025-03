Viljandi linnapärnad vajavad iga kolme aasta tagant arboristi hoolt.

Viljandis käib aastaid tagasi tulbastatud pärnade okste tagasilõikus. Kuigi nii radikaalne nudimine võib tunduda puudele kahjulik, on need Viljandi pärnad tegelikult päris hea tervise juures.

Suurte kogemustega arborist Robert Oetjen ja tema abiline Priit Siimann ronisid neljapäeval Viljandi raekoja lähistel puude otsas mängleva kergusega. Tegemist on aastakümneid tagasi tulbastatud pärnadega, mille oksad tuleb iga kolme aasta järel eemaldada.

"Mina ütlen, et see oli kunagi julge otsus. Lähtuti ikkagi sellest, et pärnad on elujõulised, nad viskavad uued võsud, tekivad nudipead ja on võimalik tänu sellele neid pidada aastakümneid kauem kui muidu," rääkis OÜ Rongavana arborist Robert Oetjen.

Kuigi tegemist on umbes 80-aastaste pärnadega, pole väga põhjust nende tervisliku seisundi pärast muretseda.

"Ma ütleks, et rahuldav. On palju kohti, kus näpp käib läbi, aga üldiselt on näha, et elujõulisus on. Nudipead on vitaalsed ja maltspuidus on piisavalt jõudu. Mina küll arvan, et on okei asi siin, Viljandis," ütles Oetjen.

Viljandlased on linnapuude nii radikaalse kärpimisega juba harjunud. Tänavu pole leidunud kedagi, kes oleks puude otsas turnivaid arboriste korrale kutsunud või käinud raekojas nende peale kaebamas.

"Jah, puud ei ole kuidagi suremas. Praegu tehakse hoolduslõikust, et oleks pigem tagatud ohutus inimestele. Me ei saa jätta neid kasvama, muidu võib juhtuda see, et oksad lihtsalt murduvad ja võivad muutuda ohtlikuks ja kukkuda kellelegi kaela," selgitas Viljandi linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Marika Meos.

"Kui ei ole teadmist selles osas, miks seda tööd peab tegema, siis see võibki tunduda väga jõhker. Aga tegelikult see on täiesti tavapärane, rutiinne hooldus nende puude puhul, mis on järgnenud nendele otsustele, mis on tehtud 20 aastat tagasi," rääkis Viljandi linnavalitsuse endine haljastusspetsialist Age Alas.

"Ma arvan, et jaanipäeva ajal tuleb vaadata, siis on puud ikkagi mõnusas lehes. Suured lehed tekivad nende uute võsude peale ja ma arvan, et täitsa kena pilt on jaanipäeva ajal," ütles Oetjen.