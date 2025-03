Elektrilevi vahetab Kuressaares välja 13 kilomeetrit maa-aluseid kaableid

Võrguettevõtte kinnitusel on Eesti linnade maa-alused elektrikaablid paljudes kohtades oma kasutusaja ületanud. Hiljuti Kuressaaret tabanud mitmete elektrikatkestuste põhjuseks olidki kaablid, mis pandi maa alla 60-ndatel aastatel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sel aastal Kuressaares need rikked sattusid hästi ühele perioodile. Kui me võtame teised linnad, nagu Paide, Võru või Viljandi, siis sealt ka ma saan sõnumeid, kus maakaabli rikked on, aga nad on kuidagi hajutatumalt olnud," ütles Elektrilevi juht Mihkel Härm.

"Kuressaares konkreetselt üks kaabel oli 1961. aastast. Need vanad kaablid on õli-isolatsiooniga. Seal paberikihtide vahel on õli, mis seda isolatsiooni tekitab.

Järgmisel aastal Kuressaares vahetame välja 13 kilomeetrit maakaableid," sõnas Härm.

Tänavu Härmi sõnul kaablite vahetamiseks ei lähe. . "Küll aga teeme suvel täiendavaid hooldustöid. Vaatame, et kontaktid oleksid puhtad, et alajaamad oleksid kuivad. Need kontrollime üle ja järgmisel aastal siis esimesed investeeringud," lisas ta.