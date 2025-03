Myanmari maavärinas hukkunute arv kerkis üle 1600

Myanmari maavärinas hukkunute arv on tõusnud üle 1600 inimese ning vigastatuid on üle 3400, teatas riigis võimul olev sõjaväehunta laupäeval.

Sõjaväevalitsuse infomeeskond teatas, et reedel toimunud maavärinas on hukkunud 1644 inimest, 3408 on saanud viga ning 139 on jäänud kadunuks.

Maavärin magnituudiga 7,7 tabas Myanmari keskosas asuvast Sagaingi linnast loodes asuvat piirkonda reedel varasel pärastlõunal, millele järgnes mõni minut hiljem magnituudiga 6,7 järeltõuge.

Maavärin hävitas hooneid, sildu ja teid üle kogu Myanmari. Suurtest kahjustustest teatati suuruselt teises linnas Mandalays.

USA geoloogide sõnul oli see Myanmari üle sajandi suurim maavärin, mis oli piisavalt võimas, et kahjustada tõsiselt hooneid ka terves Bangkokis, sadade kilomeetrite kaugusel epitsentrist.

Tai pealinna päästjad töötasid öö läbi, otsides 30-korruselise pilvelõhkuja kokkuvarisemise tõttu lõksus olevaid töötajaid.

Bangkoki kuberner ütles AFP-le, et kinnitust on saanud umbes 10 inimese hukkumine pealinnas. Enamik neist hukkus pilvelõhkuja kokkuvarisemises.