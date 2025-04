ERR Riias: Läti laste seas levib juba mitmendat nädalat kolibakter

Lätis levivad juba mitmendat nädalat kolibakteri põhjustatud haigused. Riia kliinilises lastehaiglas on ravil üle 20 nakatunu, neist suurem osa on raskes seisundis.

Esimesed inimesed pöördusid kolibakteri tõttu arsti poole juba 19. märtsil ning kuni tänaseni pole haiguspuhang lõppenud. Enamikul haigestunuist on kolibakter tekitanud šigatoksiini, mis põhjustab neerude alatalitust.

Haigestuvad lapsed, täiskasvanud eriti ei nakatu.

Kui tavaliselt on Lätis selliseid nakatumisi kolm-neli kuus, siis nüüd on teada juba poolsada juhtumit. Pisut tavatu on ka suur leviala, mis ei piirdu vaid mõne lasteaiaga, vaid on Riiast edasi kandunud pealinna lähedal asuvatesse piirkondadesse ning isegi Limbažisse ja Cesisesse.

Läti haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse epidemioloogi Sigita Geida sõnul on uurimise all põhiliselt alla kümneaastased lapsed.

"Praegu on meie vaateväljas kahe- kuni kümneaastased lapsed ja eriti just need, kes on käinud mõnes haridusasutuses. Enamik on nakkuse saanud mõnes lasteaias," täpsustas Geida.

Ometi mingit haigust tekitavat seost nende lasteasutuste vahel pole seni leitud, kuigi proove on võetud palju.

Geida lisas, et siiani ei ole leitud kolibakteri leviku põhjust.

"Veterinaar- ja toiduteenistus teeb tihedat tööd juba mitu nädalat. Tegutseme puhangu algusest peale väga operatiivselt – kus avastasime juhtumi, sinna mindi testima ja toiduainete kvaliteeti kontrollima, kuid seni pole veel ükski toiduaine osutunud kolibakteri leviku põhjustajaks," tõdes epidemioloog.

Riia kliinilises lastehaiglas on eriti raskes seisundis ehk intensiivis olevate laste arv kasvanud neljani. Praegu on haiglas üle paarikümne lapse, kuid paljud on ka juba kodusele ravile saadetud või tohterdavad end perearstide juures.

Ühtlasi täheldab Geida, et tüsistustega patsiente on palju rohkem kui kolibakteriga nakatunute seas tavapäraselt.

"Tekib neerude alatalitsus, mis šigatoksiini puhul on tavaline tagajärg, kuid ebatüüpiline on see, et tüsistustega patsientide arv on suurem kui tavapärane statistika näitab."

Lätit külastamata ei soovita epidemioloogid jätta, sest restoranides või spaakeskustes pole nakkusallikaid leitud. Eesti terviseametisse pole lätlased seni pidanud vajalikuks haiguspuhangust teada anda.