Tallinnal oli kava rajada Admiraliteedi basseini äärde ühiskondlik hoone

Tallinna linnaplaneerimise amet soovis Admiraliteedi basseini ümbruse planeeringut muuta nii, et Laeva 5 ja Laeva 7 kinnistuid saaks kasutada ühiskondliku hoone asukohana. Kohtumisel sadamaga selgus aga, et ühe kinnistu hoonestusõigus on juba sõlmitud ja teine maja on ettevõtte Overall kasutuses. Sadam on valmis pakkuma linnale teisi kinnistuid.

Tallinna linnaplaneerimise amet palus kirjas Tallinna Sadamal muuta Admiraliteedi basseini ümbruse planeeritava ala piiri ja jätta sealt välja Admiraliteedi basseini idapoolne ala. Amet palus Tallinna Sadamal määrata detailplaneeringus alale ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve, kuhu ehitusõigus antakse arhitektuurikonkursi alusel.

Tallinna linnaarhitekt Andro Mänd ütles ameti kavatsust kommenteerides, et sadamaala detailplaneering on koostamisel ning selle käigus on peetud eri arutelusid, mida sinna ehitada.

"Konkreetne planeeringulahendus selgub siis, kui detailplaneering jõuab vastuvõtmiseni. Viimaste kümnendite jooksul on Tallinna kesklinnas hoonestatud suur osa kruntidest, mis sobiksid võimalike esinduslike avalike hoonete rajamiseks. Admiraliteedi äärne ala on üks viimaseid suuremaid allesjäänud piirkondi, mis annab selleks võimaluse. Linnana on meie eesmärk suunata linna mitmekesist arengut," selgitas Mänd.

Tallinna Sadama esindaja sõnul Laeva 5 ja Laeva 7 kinnistuid linn aga ühiskondliku hoone rajamiseks ei saa, sest ühega neist on hoonestusleping juba sõlmitud. 2022. aastal sõlmisid US Real Estate ja Tallinna Sadam Admiraliteedi basseini ääres asuva Laeva 5 kinnistu hoonestamiseks 50-aastase lepingu. Sinna kavandatakse kolmekorruselist restorani La Marina.

Laeva 7 kinnistul asub aga ettevõtte Overall äripind.

Piret Üts Tallinna Sadamast ütles, et linn polnud teadlik nende kinnistute olukorrast ja sinna ühikondlikku hoone rajamine pole realistlik juba sellepärast, et kinnistud on väga väiksed.

"Tervitame tekkinud arutelu ja pakume linnale alternatiivseid kinnistuid selles piirkonnas," sõnas Üts.