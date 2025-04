PRFoods paneb tootmise ja varad müüki

Eestis ja Ühendkuningriigis kalatoodete tootmise ja müügiga tegeleva kontserni valdusettevõte AS PRFoods esitas aktsionäridele ja võlakirjaomanikele plaani oma finantsvõla restruktureerimiseks. Võlakirjaomanike ja aktsionäride kirjalikud hääletused kestavad vastavalt kuni 17. aprillini ja 24. aprillini.

Kava kohaselt pikendatakse PRFoodsi võlakirjadest ja olemasolevatest aktsionärilaenudest tulenevate võlakohustuste tähtaega kuni 31. märtsini 2028. PRFoods keskendub sinnamaani oma tootmisüksuste ja põhivarade väärtuse kasvatamisele ning võõrandab need sobiva hetkel, teatas ettevõte börsile.

Toetamaks restruktureerimist ning ettevõtte tegevuse rahastamiseks sel perioodil laenab enamusaktsionär kontsernile vähemalt miljon eurot.

Lõppeesmärgiks on müüa tegutseva ja stabiilse bilansiga ettevõtted toimivate üksustena, säilitada töökohad ning suurendada müügist saadavat tulu, seisab börsiteates.

Varade müügi tulem jagatakse võlausaldajate ja ühingu vahel restruktureerimiskavas toodud fikseeritud jaotuse alusel, kus pärast müügikulude ja eelislaenu katmist on eelisseisundis tagatud võlakirjaomanikud.

PRFoodsi juhatuse liikme Kristjan Kotkase sõnul on restruktureerimiskava vajalik PRFoodsi suure võla tõttu ja pikka aega valitsenud keerulisest ärikeskkonnast.

"Usume, et välja töötatud restruktureerimiskava on kõigile parem lahendus. Soovime kolme aasta jooksul saavutada kõigile parema tulemuse, kui see hetkel drastilisemate alternatiivide puhul võimalik oleks," ütles Kotkas, lisades, et ettevõtte suuremad võlausaldajad toetavad restruktureerimiskava.

Eelmise aasta juunis lõppenud finantsaastal teenis PRFoods 17 miljonit eurot müügitulu, samas kui kahjum ulatus 3,3 miljoni euroni.

PRFoodsi kauaaegne juhatuse esimees Indrek Kasela lahkus mullu aprillis ametist, misjärel asus ettevõtet juhtima kaheliikmeline juhatus, kuhu lisaks Kristjan Kotkasele kuulub ka Saare Kala Tootmine OÜ juht Timo Pärn.