EKA uus rektor võtab südameasjaks ülikoolis ruumipuuduse leevendamise

Reedel Eesti Kunstiakadeemia (EKA) rektori ametisse astuv Hilkka Hiiop tunnistas, et kunstitudengid on pikalt vaevelnud ruumipuuduse küüsis, mistõttu on ta võtnud üheks oma prioriteediks kunstitudengitele uue hoone rajamise.

"R2 Hommik!" saates tõdes Hiiop, et EKA uue rektorina ei ole tal plaanis ülikoolis suuri muudatusi läbi viia.

"EKA, mille ma Mart Kalmult reedel üle võtan - see on minu meelest väga hea EKA. Ei ole vaja revolutsiooni teha ja reformatsiooni. Selles mõttes olen ma õnnelik tulevane rektor, et ei pea tõesti mitte midagi pöörast tegema."

Küll aga ootab Hiiopit ees EKA-le uue maja rajamine, mida ta ise nimetab pööraseks väljakutseks.

Hilkka Hiiop Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Eesti Kunstiakadeemia uus maja on planeeritud Põhja puiestee ja Kotzebue tänava nurgale.

"Saime linnaga kokkuleppele selle krundi pikaajaliseks rendiks ja me tõesti oleme vaevelnud ruumipuuduse küüsis sellest ajast peale, kui me sinna Põhja puiesteele meie imelisse majja kolisime," tunnistas Hiiop. "Eks me juba siis teadsime, et me sinna ära ei mahu."

Aadressil Kotzebue 10 asub veel üks EKA hoone - Valge maja. Seal tegelevad tudengid monumentaalkunsti tegemisega ning muid tunde sinna üle viia ei saa.

"See maja on väga tilluke ja ongi monumentaalklassi jaoks. Ta on maja, aga maja on selle klassi ümber ja siis paar laboriruumi veel, aga see meie ruumipuudust tõesti ei leevenda. Sinna tekib nurga peale uus õppehoone ja siis tekiks juba väga tore EKA linnakuke."

EKA uus õppehoone Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Hiiop tõdes, et EKA uue maja näol ei ole tegu millegi üüratult suurega, kuid samas on hoone ikkagi piisavalt suur, et lahendab ruumipuuduse probleemi.

Reedest EKA rektoriks saav Hiiop loodab ka, et uus maja saab linnaruumi osaks ja aitab Tallinna arengule kaasa.

"Me ei mõtle sellest kui majast, vaid kui väikesest sümpaatsest kunstinurgakesest meie tukslevas linnasüdames, mis ei ole ainult EKA-le, vaid tervele linnale."

Hiiop aga tõdes, et uue maja täpset maksumust ta veel öelda ei oska, kuid pakub, et hind kerkib miljonitesse.

"Ega neid kalkulatsioone ei ole veel tehtud ehk oleme veel väga algusjärgus alles detailplaneeringuga, aga eks ta miljoneid ikka läheb," sõnas Hiiop.