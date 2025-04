Algas Lääneranna gümnaasiumi Lihula õppehoone lammutamine

Lääneranna gümnaasiumi direktor Rasmus Lippuri sõnul otsustati vana koolimaja lammutada, et teha uuele hoonele ruumi.

"Ta jäi uuele ehitatavale koolimajale ette. Ta oli vana, väsinud ja lagunes otsast. Seal hakkasid kommunikatsioonid läbi minema. Maja on 61 aastat vana. Seal elektrijuhtmed, torud, kanalisatsioon, mõni lagi ei pidanud vastu. Seintes olid praod. Ta oli ikkagi väsinud," kirjeldas vana koolimaja seisukorda Lippur.

Esmaspäeval alanud lammutustööd kestavad poolteist kuud.

Ehitus5ECO projektijuht Reho Pakats selgitas, et praegu on usinalt käsil koolihoone lammutamine ning tühjaks tegemine.

"Kõigepealt tehakse maja seest tühjaks, siis lammutatakse kogu karp maatasa, siis purustatakse ära ja veetakse ära."

Uus õppehoone kerkib vana kõrvale ja Pakatsi sõnul on selle ehitus lõpusirgel.

Lääneranna gümnaasiumi direktor tõdeb ka, et praegu käib õppetöö üsnagi kitsastes oludes, mistõttu loodetakse, et septembris saavad nende 315 1.-12. klassi õpilast alustada õppetööd uues majas.

Lääneranna vald otsustas võtta 8,2 miljonit eurot laenu, millest 4,8 miljonit eurot läheb Lihula uue koolimaja (pildil) ehitusele ning 3,8 miljonit olemasolevate laenude refinantseerimiseks. Autor/allikas: Kauss Arhitektuur OÜ

Uue koolimaja ehitus läheb maksma 11 miljonit eurot ja suurema osa selle summa katmiseks võttis vald laenu. Valla sõnul on uue maja ehitus osa koolivõrgu korrastamisest.

Lääneranna vallavanema Ingvar Saare sõnul on koolivõrgu korrastamisega tegeletud viimased paar aastat, millest üks etapp oli üle vaadata, kui palju koolimaju Lihulas asub ja kui palju kasu uus õppehoone üldse tooks.

"Kuna kolmandas kooliastmes on meil vähe lapsi ja rahalised ressursid on ka piiratud, siis väljaspool Lihulat pidime kolmanda kooliastme kokku tõmbama. Täpselt nii nagu Eesti haridusvaldkonna arengukava ette näeb, et omavalitsuse keskusesse on koondatud põhikool ja võimalusel gümnaasium ning kodu lähedal piirkondades on kuni kuus klassi, et nii me ka selle reformi tegime ja see on võimaldanud meil siis ressursse mõnevõrra koondada."

Saare sõnul loodetakse uuest õppeaastast reformi tulemusena ka tagada keskmise tasu õpetajatele Lääneranna gümnaasiumis 2500 eurot bruto, mis on ka haridusvaldkonna eesmärk.

Möödunud sügisel tööd alustanud Lääneranna gümnaasium koondab enda alla õppekohad Lihulas, Kõmsil, Varblas, Koongas ja Virtsus. Lõpe ja Metsküla kooli otsustas vald sulgeda.