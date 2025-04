Reinsalu ootab prokuratuurilt selgust väidetava kriminaaluurimise kohta

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et ootab selgust meedias avaldatud väidete kohta, et Isamaa suhtes on algatatud kriminaalmenetlus, kus uuritakse partei võimalikku ebaseaduslikku rahastamist.

"Meil ei ole rohkem informatsiooni, kui on väidetav informatsioon ühes meediaväljaandes ilmunud. Me kahtlemata soovime saada viivitamatult selgust, sest see asi tekitab inimestes arusaadavalt nõutust. Ja me oleme pöördunud ka prokuratuuri poole selguse saamiseks, et see olukord ei ole normaalne," ütles Reinsalu.

Pühapäeval toimus Tallinnas Isamaa volikogu, kus kinnitati erakonna suurkogu toimumine 31. mail.

Suurkogul valitakse erakonnale esimees, eestseisus, aukohus ning revisjonikomisjon.

Volikogu arutas pühapäeval ka riigikogu opositsiooni koostöövõimalusi ning tegi ettepaneku riigikogus ühisjõu loomiseks, et avaldada survet jätmaks ära lähikuudel jõustuvad aktsiiside ja käibemaksu tõus.

"Kui kogu opositsioon ja parteitud saadikud seda algatust toetavad, piisab hinnatõusu suurendavate kaudsete maksutõusude tõkestamiseks vaid paarist saadikust koalitsiooni ridadest. Töötame selle nimel, sest vastasel juhul peame leppima tõdemusega, et aasta lõpus on Eesti Euroopa kõrgeima hinnatõusuga riik," kirjutas Isamaa volikogu poliitilises avalduses.