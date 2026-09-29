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Reinsalu: riigieelarve on kaose jätkumise eelarve

Eesti
Urmas Reinsalu
Urmas Reinsalu Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
Eesti

Opositsioonilise Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Reformierakonna ja Eesti 200 koostatud 2027. aasta riigieelarve ja riigieelarve strateegia on kaose jätkumise eelarve. Tema sõnul peab märtsivalimistega võimule tulev uus valitsus tegema negatiivse lisaeelarve ning vähendama valitsemiskulusid.

"Tegemist on paberi peal läbi viidud manipulatsiooniga, et jätta mulje riigi rahandusliku olukorra paranemisest. See hoopis halveneb. Tegelikult on kirjutatud dokumentidesse sisse kulude ajatamised ning ebarealistlikud tuluootused," ütles Reinsalu eelarve üleandmisele järgnenud kõnes.

Ta leidis, et kulusid lihtsalt lükatakse edasi ja jäetakse valimisteks maha segadus.

"Reformierakond kiitleb, et nüüd vähendati võlga. Tegelikkuses kasvab võlakoormus kiirenevas tempos: kui 2026 on valitsussektori võlakasv 1,9 protsenti, siis 2027 juba 2,5 protsenti ja 2028 4 protsenti SKP-st. Ainuüksi intressikulu kerkib 2026. aasta 272 miljonilt 2030. aastaks 635 miljoni euroni."

Isamaa esimees nimetas paberi peal bluffimiseks mitmeid riigieelarvesse ja RES-i kirjutatud või kirjutamata jäetud punkte.

Ta toob näitena vanglarendi tulu hüpoteetilise maksimumi ülepaisutamise ning juriidilise isiku tulumaksu laekumise hüppelise suurenemise, samas on lõhkeainetehase 150 miljoni euro suurune kulu eelarve strateegias tasakaalu arvestusest välja võetud.

"Omaette hookuspookus on kulude ajatamisega. Lisaeelarvega 2026 tahab valitsus tuua osa kulusid 2027. aastast varasemaks ning muudab ka varude tekkepõhise soetamise korda. Kõige selle eesmärk on 2027. aasta eelarvet näidata paremas rahanduslikus olukorras."

Samal ajal jätkub Reinsalu väitel maksutõusude poliitika ning ees ootavad eelarves planeeritud kütuse ja energia aktsiisitõusud. Teda häirib ka, et eelarve on sama läbipaistmatu kui varem.

"Seda iseloomustavad miljardid eelarves varasemalt kasutamata jäänud raha ning veerand miljardit eurot seismas Smartcapi arvel."

Isamaa esimees leiab, et 2027. aasta kevadel tuleb teha uus eelarve baasseadus kulupõhisena, teha negatiivne lisaeelarve ning vähendada valitsemiskulusid.

"Tuleb anda reaalne panus lastega perede toimetuleku parandamiseks ning alandada kaudsete maksude koormust. Tuleb anda tegelik tõuge majanduskasvuks."

Toimetaja: Urmet Kook

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