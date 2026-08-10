Reinsalu: Reformierakonnas arutatakse Michali välja vahetamise üle

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et valitsuse vähemusse jäämise taustal käib selle juhtparteis Reformierakonnas arutelu selle üle, kuidas peaminister Kristen Michal välja vahetada. Reinsalu sõnul on talle sellest rääkinud nii reformierakondlased kui ka teised poliitikud.

Reinsalu ütles ERR-ile, et usalduse puudumine valitsuse suhtes on Eesti rahva seast kandunud nüüd ka koalitsioonipoliitikute ridadesse.

"Ma ennustan, et see on alles algus selle koalitsiooni lagunemisele. Poliitiline juhitamatus, tõmblemine ja agoonia kiirenevad nüüd koos ametlikult vähemusvalitsuseks muutunud koalitsiooniga. Samamoodi kiireneb ka võimuvõitlus ja ettekujutus Reformierakonna poliitikute seas sellest, kuidas Kristen Michal asendada. Selles olukorras on peaministril mõtet tõsiselt kaaluda tagasiastumist," ütles Reinsalu.

Varasemalt korduvalt erakorralisi valimisi soovinud Reinsalu ei ole ka nüüd samast üleskutsest loobunud. Samas on riigikogu valimised juba järgmise aasta märtsikuus. ERR küsis Reinsalult, kas sellises olukorras on erakorralistel valimistel üldse mõtet.

"Me peame vaatama, kuidas olukord edasi areneb ja milline on peaministri käsitlus. Ta peaks andma oma käsitluse. Minu soovitus on tal toolist mitte kinni hoida – ühiskond on sellest poliitikast väsinud. Selge on see, et ka selle esilekutsumiseks on teatud eeldused. Ma ei välistaks ühtegi varianti," vastas Reinsalu.

Reinsalu ei öelnud, kas Isamaal on uues poliitilises olukorras plaanis mingit konkreetset ministrit umbusaldada.

"Ma arvan, et kõigepealt peame ära ootama peaministri hinnangu olukorrale, kui objektiivselt ta on suuteline praegust kriisi tajuma. See on esimene lähtekoht. Ja kindlasti on opositsioonijõududel põhjust konsulteerida. Aga igale umbusaldusavaldusele peavad olema konkreetsed põhjused, lähtudes varasemast, praegusest või tulevikuga toimetulematust tegevusest. Umbusaldamine ei ole asi iseeneses, umbusaldamine on korrektsioon kehvale, läbikukkunud poliitikale," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul arutavad reformierakondlased tõsiselt Kristen Michali välja vahetamise üle.

"Reformierakonnas käib väga vilgas vaibaalune arutelu selle üle, et tänane peaminister positsioonilt likvideerida, lootuses, et see turundusoperatsioonina võiks Reformierakonna toetust suurendada, milles ma olen skeptiline. See võitlus kindlasti tugevneb. Ning kahtlemata koalitsioon võib ulatuslikumalt laguneda," rääkis Reinsalu.

"Võimalik, et ta püüab taktikaliste hingetõmmetega endale aega osta, nii nagu see strateegia peaminister Michalil on olnud, ennekõike enda erakonna suunal. Et püüda lihtsalt aega ära elada ja otsused edasi lükata valimistejärgsesse aega. Loomulikult ei ole see aus ühiskonna ees," sõnas ta.

Reinsalu sõnul on talle seda rääkinud reformierakondlased ise. "See ei ole mingi saladus. Seda ma olen kuulnud ka teiste poliitikute poolt. See, et Reformierakonnas praegu käib selle üle tõsine poleemika. Aga ma ei hakka rääkima nendest alternatiividest ja sellest taktikast. Eks kui nad julgevad, avavad nad seda ise," rääkis Reinsalu.

Riigikogu liikmete Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili lahkumine vastavalt Eesti 200-st ja Reformierakonnast tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega riigikogus edaspidi 50 häält. Stoicescu teatas oma otsusest pühapäeval, Kiili esmaspäeval.