Täpsustatud andmed: märtsis tõusid hinnad aastases võrdluses 4,4 protsenti

Statistikaameti tarbijahindade statistika tiimijuht Lauri Veski ütles, et aastases võrdluses olid märtsi tarbijahinnaindeksi suurimad mõjutajad toidukaubad, transport ja eluase. Transporti mõjutab aastases võrdluses selle aasta lõpuni jaanuaris kehtima hakanud automaks, selgitas Veski.

"Eluasemele tehtud kuludest on aastaga kasvanud üür ja eluasemega seotud teenused. Võrreldes 2024. aasta märtsiga on suurenenud peaaegu kõikide kaubagruppide ja teenuste hinnad. Ainsaks erandiks on riided ja jalatsid, mis olid 3,4 protsenti odavamad," ütles Veski.

Tarbijahinnaindeksi muutus märts 2024 - märts 2025 Autor/allikas: Statistikaamet

Võrreldes 2025. aasta veebruariga mõjutas märtsis indeksi langust enim elektri (14,3 protsenti) ning mootorikütuste (4,1 protsenti) hinnalangus.

Toidukaubad kallinesid märtsis võrreldes veebruariga kokku 0,7 protsenti, seal hulgas enim värsked puuviljad ja marjad (viis protsenti), värske köögivili (4,3 protsenti) ning kohv (4,3 protsenti). Hind langes värskel või jahutatud kalal (9,1 protsenti) ning töödeldud puuviljal (4,5 protsenti).

Bensiin oli 2025. aasta märtsis võrreldes veebruariga neli protsenti ja diislikütus 4,6 protsenti odavam.

Uusküla: enim meelehärmi teeb toiduhindade kasv

Luminori panga peaökonomistile Lenno Uuskülale teeb enim meelehärmi toidukaupade hinna jätkuv tõus. Ta tõi välja, et märtsis tõusid hinnad vaid ühe kuuga 0,7 protsenti, ja sesoonseid faktoreid arvestades lausa ühe protsendi võrra.

"Seda veavad kohvi, tee ja kakao hinna tõus, mis oli kuises võrdluses 3,4 protsenti. Tõusnud on aga ka puuviljade hind 3,5 protsenti, köögiviljade hind 1,8 protsenti ning liha hind üks protsent. Vaid kalatoodete neljaprotsendiline langus veidi kompenseerib suurt hinnatõusu teistes kategooriates," ütles Uusküla.

Analüütik tõdes ka, et paraku pole selle aasta hinnatõus raugemas ning halbu uudiseid on oodata läbi aasta. Kasvab nii käibemaks kui ka ettevõtete kulud lisaks kulude kallinemisele maailmaturul.

"Mõningal määral võib hindu tõsta ka Trumpi tollimaksude kehtestamine," sõnas Uusküla.

Eesti hindu mõjutavad kõige rohkem teenuste puhul palgatõus, mis on vajalik selleks, et kompenseerida hinnatõusu. "Olukorras, kus tootlikkus ei parane, jõuavad aga palgatõusud välja tarbijahindadesse. Nii on Eesti majanduse väljakutseks sel aastal efektiivsuse kasv ja kulude ning hinnatõusu pidurdamine selleks, et vältida uut hinnatõusulainet."