Läti kaalub mobiilsete varjendite soetamist

Kozlovskis tõi neljapäeval siseministeeriumi tööstusmessi avamisel esinedes välja vajaduse parandada tsiviilkaitsesüsteemi, sealhulgas ehitada varjendeid. Ta rõhutas, et Läti tegi omal ajal vea, loobudes sellise süsteemi loomisest. Arvestades, et ühe päevaga on võimatu hoonetesse varjendeid luua, tõi ta ühe lahendusena välja mobiilsed varjendid.

Kozlovskis ütles BNS-ile et ilmselgelt on Lätis kohti, kus sellist lahendust võiks vaja minna, näiteks asutuste läheduses. Turul saadaolevate mobiilsete varjendite võimsust ja hindu minister veel uurinud ei ole.

Samas märkis ta, et varjendite loomine on terviklik lahendus ning selliste mobiilsete varjendite loomiseks võiks kaasata Euroopa Liidu rahastust.

Ehitusettevõte UPB esitles üritusel mobiilse raudbetoonvarjendi prototüüpi. OPB esindajad ütlesid BNS-ile, et aktiivne projekteerimistöö algas aasta tagasi ning ettevõttel on juba kogemusi betoontõkete, näiteks draakonihammaste paigaldamisega piirile.

Sellised varjendid saab kiiresti kohale toimetada ja soovitud kohas kokku panna mõne tunniga. Need saavad varju pakkuda mitte ainult juhuslikele möödujatele, vaid ka majutada näiteks meditsiinikeskusi või ladusid, teatasid ettevõtte esindajad.