Maailma suurimat krüptovaluutabörsi tabas küberrünnak

Turvakaalutlustel peatati ajutiselt krüptovaluutade sisse- ja väljamaksed. Ettevõte kinnitas, et klientide varad on kaitstud ning lubas hüvitada võimalikud rahalised kahjud.

Röövi võimalik ulatus ei ole veel teada. Analüüsifirma Chainalysis hindab varastatud krüptovaluuta väärtuseks ligi kuus miljardit dollarit. Kui see kinnitust leiab, oleks tegemist ajaloo suurima krüptovargusega.

Kaks krüptovaluutade analüüsiga tegelevat ettevõtet, TRM Labs ja Chainalysis, peavad tõenäoliseks, et rünnaku taga oli Põhja-Korea häkkerirühmitus TraderTraitor. Analüütikute hinnangul sarnaneb rünnak varasemate Põhja-Koreaga seotud küberrünnakutega, sealhulgas 2025. aastal toimunud Bybiti krüptovaluutabörsi häkkimisega, vahendas BBC.

Küberrünnakuga seotud uudis jõudis juba ka krüptoturule ja Bitcoin kukkus viimase kuue nädala madalaimale tasemele.