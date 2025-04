Viljandis jäid tulevase spaahotelli ümberkaudsed salvkaevud veeta

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin ütles, et spaahotelli ja veekeskuse vundamendiaugust pinnasevee katsepumpamise tulemisel jäi salvkaev kuivaks 26 majapidamisel

"Nendest 14 on niisugused majapidamised, kus salvkaev oli teine variant vee võtmiseks ehk et neil on veeliitumised olemas. Neil on kaevud tühjad, aga nad ei ole ilma veeta. Seitse kinnistut on niisugused, millel on tänavale juba liitumispunkt ehitatud. Ehk et on vaja ainult ehitada välja liitumine tänavalt kuni kinnistule. Ja viis kinnistut on sellised, kus ei ole tänaval veel olemas ka liitumispunkti," rääkis Märtin.

Esimeste seas jäi veeta majapidamine Järve tänav 13, mille omanik ei soovinud mikrofoni ette tulla kuid palus edasi öelda tänusõnad ehitajale, kes tema maja ühendas kiiresti linna trassiga.

Naabruses asuva Roo tänav 14 kinnistu omanik Toivo Savik ütles aga, et tema majas on tegelikult veevärgivesi juba olemas, kuid salvkaevu veetase hakkas kahanema nädalapäevad tagasi.

"See ei tekita elulisi probleeme, rohkem olen häiritud. See oli üllatus, millest ei osatud teavitada," lausus Savik.

Viljandi spaahotelli ja veekeskust ehitava aktsiaseltsi Nordecon objektijuht Mati Okas ütles, et kaevude kuivaks jäämine tuli ehitajalegi suure üllatusena.

"Tegime siin hüdrogeoloogilise uuringu tarbeks proovipumpamisi keskkonnaameti loa täpsustamiseks ja siis ilmnesid järsku sellised uudised meile. Me panime (väljapumpamise) kohe seisma ja asusime kohe koos Viljandi Vee ja linnavalitsusega neid probleemseid kohti lahendama," lausus Okas.

Nordecon lubab neli-viis veeta majapidamist omal kulul linna veevärgiga ühendada.

"Üks on nüüd tehtud ja teine on töös ja täna (reede – toim.) õhtuks äkki jõuame kolmanda ka teha. Ja siis läheb juba järgmisel nädalal edasi," ütles Okas.