Rahvusvaheline lennundusorganisatsioon tahab pardakaardid ajalukku jätta

Praegu tuleb reisijatel lennureisile minnes kas veebis või lennujaamas lennule registreeruda ja nad saavad vöötkoodiga pardakaardi. See skaneeritakse väravas, enne kui ta lennukile läheb.

Uute reeglitega tahab ICAO pardakaardid ja lennule registreerimise kaotada. Reisijatele väljastatakse digitaalne reisikaart, mis sisaldab kogu vajalikku teavet, kirjutas The Times.

Uue tehnoloogia abil saavad reisijad oma telefoni rahakotti laadida reisidokumendi, mis sisaldab kõiki broneeringu üksikasju, sealhulgas lennuga kaasa ostetud lisateenuseid. Rahakotti salvestatakse ka biomeetrilised passiandmed. Näotuvastuse abil saavad reisijad liikuda lennujaamas, ilma et telefoni või passi taskust välja võtaksid.

Privaatsusriskide vältimiseks töötas maailma suurim reisitehnoloogiaettevõtte Amadeus välja süsteemi, kus reisijate andmed kustuvad 15 sekundi jooksul pärast iga kontakti eelturvaväravatega.

Registreeritud pagasi saab ära anda, kuid käsipagasiga reisijaid skaneeritakse esmalt eelturvaväravates, mille kaudu reisijad pääsevad lennujaama peamisele alale.

"Need on 50 aasta suurimad muudatused," ütles Amadeusi tootedirektor Valerie Viale. "Paljud lennufirmade süsteemid ei ole üle 50 aasta jooksul muutunud, sest kogu tööstusharus peab kõik olema ühesugune ja koos funktsioneeriv."

Viimane ulatuslik muudatus oli tema sõnul e-piletite kasutuselevõtt 2000-ndate aastate alguses ning nüüd on otsustatud, et on aeg üle minne tänapäevastele süsteemidele, mis sarnanevad rohkem Amazoni kasutamisega.

Muudatus nõuab lennujaamadelt ka ümberkorraldusi, sest neil peab olema näotuvastustehnoloogia ja võimalus mobiilseadmest andmeid lugeda. Tähtis nüanss on see, et seadmed ainult kontrollivad teavet ja selle vastavust lennupassiga, kuid ei salvesta seda, et tagada andmekaitse.

Viide Amazonile on oluline, sest Amazoni rakendus võimaldab inimestel lisaks paki tellimisele jälgida ka selle kohaletoimetamise edenemist kaardil. Sarnast tehnoloogiat soovib kasutusele võtta ka lennundusvaldkond, kuid kuna tegu on paljude eri süsteemidega, mis peavad omavahel ühilduma, on see keeruline ettevõtmine, arvestades kas või ümberistumiste, hilinemiste ja muude häiretega seonduvat.

Lisaks puudutab uuendus ka olukordi, kui lend hilineb ja reisija seetõttu jätkulennust maha jääb. Praegu tähendaks see, et reisijal tuleb lennujaamas uus lend broneerida ja talle antakse uus pardakaar. Pärast muudatuste toimumist saadab aga lennufirma reisija telefonile automaatse tõuketeatise jätkulennu üksikasjadega, reisipassi uuendatakse automaatselt ning inimene saab uuele lennule minna.