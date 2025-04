Sutt: konkurentsivõimeline elektri hind sõnastatakse Eleringi eesmärgina

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt rääkis Vikerraadio saates "Uudis+" tema väljakutsetest keskkonnavaldkonnas ja vajalikest energeetikaotsustest.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Sutilt, kes on muu hulgas ka Eleringi üldkoosolek ehk kõrgeim otsustaja, millal saab Eestis seadusesse kirja, et Elering peab muretsema konkurentsivõimelise elektri hinna pärast. Selle otsuse tõttu peaks Elering hakkama tegema investeeringuid arvestades, et tarbijatele oleks taskukohane elektri lõpphind.

"Konkurentsivõimeline lõpphind tarbijale – see kindlasti saab olema selgelt väljendatud Eleringi omaniku ootustes. Kas me peaksime seda ka seadustama, no vaatame, aga see eesmärk saab olema väga selgelt seatud," vastas Sutt.

Energeetika teemal küsis saatejuht veel, miks otsustas valitsus Kiisa avariielektrijaama erastada alles 2028. aastal.

"Kui see müük oleks kiire – ükskõik, kas me räägime järgmisest aastast või 2027. aasta algusest –, siis see tähendaks elektri lõpphinna tõusu kuskil 0,175 senti kilovatt-tunni kohta. Mis ei ole tohutu kogus, aga natuke ikka. Ja see teeks tegelikult kallimaks ka sagedusreservide eest ostmise. Kiirem müük, kui enne 2028. aastat, kuni kehtib Eleringil veel erand, ei oleks tarbija huvides," rääkis Sutt.

2028. aastal lõpeb Euroopa Liidu Eesti jaoks antud erand arvestada Kiisa jaama sagedusreservide hulka.

"Teine põhjus on seotud Eleringi juhitavate võimsuste hankega, mis on praegu käimas ja et turuosalistel oleks teada, mis Kiisa avariielektrijaamast saab. Et ta ikkagi tuleb müüki, mitte ei jää aegade lõpuni Eleringi omandusse," lisas Sutt.