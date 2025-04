Valitsus toetas Kiisa elektrijaama müüki 2028. aastal

Valitsus toetas minister Suti esitatud ettepanekut müüa Kiisa jaam 2028. aastal, mis võimaldab kuni selle ajani tarbija jaoks kasu saada.

Ministri sõnul on jaama müük loomulik samm.

"Eleringi põhiülesannete hulka ei kuulu elektrijaama käimas hoidmine," märkis Sutt ja nentis, et turutingimustes oleks jaam tarbijale kasulik, kui see börsielektri hinnatippe vähendab.

"Kiisa jaama müük kohe oleks tarbijale kahjulikum, sest praegu saab selle jaamaga katta meie sagedusreservi, nii et tarbija ei pea seda ise kinni maksma. Kui me jaama müüme, siis hinnanguliselt aitab see alla tuua ka elektri lõpphinda 3,5 eurot megavatt-tunnile. See ei ole tohutu summa, aga siiski," ütles Sutt.

Kiisa koguvõimsus ulatub 250 megavatini, mis aitab turule tulles ära lõigata elektrihinna tippe.

Desünkroniseerimise järel on Eestil endal kohustus hoida elektrienergia süsteemis püsivat sagedust ning selleks käivitati veebruaris sagedusreservide turg.

2028. aastal lõpeb Euroopa Liidu Eesti jaoks antud erand arvestada Kiisa jaama sagedusreservide hulka, nii et seda ei pea turult ostma ja selle võrra on tarbijatel kulud väiksemad.

