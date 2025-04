Eesti keele riigieksamil käsitlesid noored Eesti ühiskonna valupunkte

"Eksamiteemad on valitud taotluslikult selliselt, et need suunaksid noori mõtlema ühiskonnas olulistele küsimustele. Nii toetab eksam lisaks keeleoskusele ka kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arengut – oskusi, mis on tänapäevases hariduses ja ühiskonnas üha olulisemad," ütles haridus- ja noorteameti õppe kvaliteedi juht Maiki Udam.

Lugemisosa esimese variandi ülesanded lähtusid Arvo Valtoni novellist "Sõnade filtreerija" novellisarjast "Meie isemõtlejad" ja Wole Soyinka artiklist "Uuskeele ohud".

Teise variandi ülesanded tuli lahendada Airika Harriku artikli "Eesti laste koolirõõmu viivad alla edu ootus ja kehvad suhted" põhjal.

Lugemisosa kolmanda variandi alustekstiks oli Angela Hollo artikkel "Digimugavus või digiautonoomia?" ning neljandas variandis tuli ülesandeid lahendada Elisabeth Kaukoneni artikli "Õigekiri on vaid üks kujund keeleteaduse kindakirjas" ja Arvi Tavasti artikli "Milleks meile eesti keel?" katkendi põhjal.

Igas variandis oli kolm ülesannet, mis kontrollisid oskust leida tekstidest vajalikku teavet, teksti põhisisust ja üksikasjadest arusaamist ning analüüsi- ja järeldamisoskust.

Eksami teises osas tuli kirjutada umbes 400-sõnaline kirjand. Esimese variandi valinud eksaminandid pidid arutlema, kuidas sõnavabadus ja/või selle piiramine mõjutab ühiskonnas toimuvat.

Teise variandi kirjutamisülesandes tuli arutleda tänapäeva Eesti hariduselu võimaluste ja/või probleemide üle.

Kolmanda variandi ülesanne eeldas arutlemist selle üle, kuidas digitehnoloogia areng mõjutab inimeste turvalisust ja/või loovust.

Neljanda variandi valinutel tuli analüüsida, kuivõrd võimalik ja vajalik on väikerahval hoida oma keelt tänapäeva globaliseeruvas maailmas.

Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse eksamitegija lugemis- ja kirjutamisoskust. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidele, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust.

Eesti keele eksamile registreerus tänavu 8431 eksaminandi.

Teisipäeval, 15. aprillil toimub eesti keele kui teise keele riigieksami kirjalik osa, suuline osa viiakse läbi 15.-17. aprillil. Eksam mõõdab keeleoskust B2-tasemel ja koosneb viiest osaoskusest – kirjutamine, kuulamine, lugemine, keele struktuur ja rääkimine. Eksamit sooritab 2869 eksaminandi.