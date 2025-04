Narva põhikooli lõpetaja: peaks rohkem suhtlema eestlastega

Narva Pähklimäe koolis tegi eesti keele eksami kirjalikku osa 115 õpilast. Varasemate aastate kogemus näitab, et edukalt sooritanuid on üle poole. Sel aastal võib isegi paremini minna.

Narva Pähklimäe kooli direktor Irina Janovitši sõnul on eksamit sooritavad lapsed õppinud eesti keelt juba üheksa aasta ning loodab, et tulemused peegeldavad nende rasket tööd.

"Ma loodan, et eesti keele eksami tulemused tulevad väga kõrgemal tasemel. B1 on see esimene selline edu õpilaste elus," ütles Janovitš.

Eesti keele B1 taseme saavutamiseks peab koguma 60 protsenti maksimaalsest tulemusest.

Põhikooli lõpetaja Artjom Kaletin soovib saada sisekaitseakadeemiasse, mille jaoks on vaja kindlasti B1 tasemel eesti keelt.

"Ma tahan politseinikuks saada. Ma arvan, et mul on väga hea suuline osa eesti keeles ja mul on väga hea šanss," sõnas Artjom.

Lõpetaja Paula Rušeljuk tõdeb, et eesti keel, mis ta täna omandanud on, ei ole piidav gümnaasiumis õppimiseks.

"Narvas peaaegu kõik on vene keeles, kõik inimesed räägivad ja sellepärast ma mõtlen, et ei piisa. Peaks rohkem suhtlema eestlastega või lihtsalt suhtlema eraõpetajaga," ütles Paula.

Lisaks eesti keelele peab põhikooli lõpetaja sooritama eksami matemaatikas ja valikaines. Narva noored valivad tavaliselt ühiskonnaõpetuse, inglise keele või vene keele eksami.