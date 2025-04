Euroopa Keskpank kärbib neljapäeval ilmselt taas intressimäärasid

Euroopa Keskpank kärbib homme tõenäoliselt taas intressimäärasid ning see mõjutab ka eestlaste laenu- ja liisingumakseid. Kuna Euroopa majandusolukord on vilets, langevad intressid edaspidi ilmselt veelgi ning eksperdid usuvad, et aasta teises pooles langeb euribor umbes 1,6 kuni 1,7 protsendi juurde.

Euroopa Keskpanga neljapäevane intressikärbe oleks juba seitsmes viimase aasta jooksul. Madalamad intressid elavdavad majandust ja seda turgutust on Euroopale väga vaja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

TTÜ majandusteadlane Kristjan Liivamägi ütles, et fookus inflatsioonilt on läinud majanduskasvu puudumisele. "Majanduskasvu ei ole Euroopas. Euroopa majandus lihtsalt ei kasva. Kui käesolevaks aastaks oli majanduskasvu prognoos umbes üks protsent, siis seda on nüüd seoses tollitariifidega muudetud alla poole , ehk 0,5 protsendini. Sisuliselt Euroopa majandus seisab kohapeal. Ja see ei ole ühelegi poliitikule väga meeldiv," sõnas Liivamägi.

Kuue kuu euribor, millest sõltuvad eestlaste laenu- ja liisingumaksed, liigub samas rütmis Euroopa Keskpanga baasintressimääradega. Üle-eelmise aasta oktoobri tipust 4,1 protsendist on tänaseks alles jäänud 2,2 protsenti ning eksperdid usuvad, et langus jätkub.

"Euroopa Keskpangal on veel ruumi intressialandusteks ja minu hinnangul neid intressilangetusi võiks sel aastal teha veel kolm. Minu hinnangul me aasta lõpus võiksime näha intressimäärasid, mis aasta lõpus algavad ühega. Pigem suurusjärgus 1,75," ütles Liivamägi.

Sarnasest suurusjärgust räägib ka SEB analüütik Mihkel Nestor. "SEB-s me oleme visandanud sellise tuleviku, kus juba aasta teises pooles langeb Euroopa Keskpanga hoiuseintress 1,5 protsendini ja jääb sinna aasta lõpuni. Ja umbes samal maal on ka euribor, väike marginaal sinna juurde tuleb," lausus Nestor.

Need prognoosid eeldavad, et kaubandussõda ja tollid ei too kaasa uut hinnarallit ja olukorda, kus intressidega tuleb hakata taas majandust jahutama.

"See on põnev diskussioon. Eks me lõpuks näeme. Kui mina peaks tegema oma pakkumise, siis mina näen seda täna Euroopa inflatsiooni alla toovana. Esiteks on Euroopa Liit võtnud väga rahuliku positsiooni, et kas üldse ja milliseid tariife USA-le kehtestada. Ja mõeldes sellele, et kui oluline osa importkaupadest saabub Euroopasse USA-st vs Aasiast, siis Aasia osatähtsus on suurem. Kui Aasia suuremad tööstusriigid tunnetavad tugevat vastutuult Ameerika turul. Nad on ülihuvitatud tegema rohkem äri Euroopas, siis konkurents siin tiheneb. Ja see võib hakata hindu allapoole tooma täiendavalt," rääkis Nestor.