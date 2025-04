USA võimud ähvardasid Harvardi välistudengitest ilma jätta

Trump on Harvardi peale vihane, sest ülikool lükkas tagasi tema nõudmised. Trump survestab ülikooli 2,2 miljardi dollarilise kärpega ning ähvardas, et võtab Harvardilt ära sellele kehtiva maksuvabastuse.

Kolmapäeval läks Trumpi ja Harvardi tüli veelgi suuremaks. Trump kritiseeris sotsiaalmeedias Harvardit ning seejärel sattus ülikool sisejulgeolekuministri Kristi Noemi hambusse.

Noem teatas, et saatis Harvardile kirja, milles ta nõudis 30. aprilliks andmeid Harvardi välistudengite väidetava ebaseadusliku ja vägivaldse tegevuse kohta.

"Ja kui Harvard ei suuda tõestada, et täidab aruandlusnõudeid, kaotab ülikool privileegi võtta vastu tudengeid välismaalt," seisab Noemi avalduses.

Harvardi pressiesindaja teatas, et on kirja sisust teadlik ning lubas, et ülikool jääb oma selle nädala alguses tehtud avalduse juurde. Harvard teatas toona, et ei loovuta oma iseseisvust ja järgib seadusi.

Trumpi administratsioon väidab samas järjepidevalt, et Harvard ei suuda võidelda ülikoolilinnakutes leviva antisemitismi vastu. Trumpi administratsiooni kriitikud leiavad nüüd, et võimud ohustavad akadeemilist vabadust.

Harvard ise on lubanud võidelda antisemitismi vastu, säilitades samas akadeemilise vabaduse ja protestiõiguse.