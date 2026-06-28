Trump esitas ICE juhiks Lance Schroyeri

Trumpi sõnul on Lance Schroyer endine osariigi kõrge politseiametnik ja Ühendriikide merejalaväelane, kellel on aastakümnete pikkune kogemus kõige hullemate kurjategijate kinnipidamisel.

Schroyer asuks Todd Lyonsi asemele, kes määrati ICE direktori kohusetäitjaks 2025. aasta märtsis. Lyons astus ametist tagasi mais, mõni nädal pärast toonase sisejulgeolekuministri Kristi Noemi vallandamist.

Lyons, Noem ja endine tolli- ja piirivalveameti juht Gregory Bovino olid Trumpi massilise väljasaatmiskampaania nägudeks mõne kuu eest selle kõige nähtavamas ja vastuolulisemas faasis.

Noemi ametijärglane Markwayne Mullin kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et uus juhikandidaat on aidanud seda kampaaniat läbi viia.

"Lance tuleb otse operatiivtöölt, kus ta juhtis ulatuslikke operatsioone ning tegi koostööd osariigi ja föderaalpartneritega, et eemaldada Oklahomast ebaseaduslikke sisserändajaid," ütles Mullin.

Föderaalasutuste juhtideks nimetatud isikud peab kinnitama senat, kuid ICE puhul pole seda alates 2017. aastast juhtunud. Sellest ajast saadik on selle juhid töötanud direktori kohusetäitjatena.

"On möödunud 11 aastat sellest, kui sisejulgeolekuministeeriumil (DHS) oli viimati senati kinnitatud ICE direktor. Senat peab Lance Schroyeri kiiresti kinnitama," kirjutas Mullin.

Paljud ameeriklased peavad Trumpi administratsiooni immigratsioonivastast kampaaniat ülemääraseks. Vastuolud teravnesid, kui föderaalagendid tapsid Minneapolises haarangute vastu protestinud kaks USA kodanikku, Renee Goodi ja Alex Pretti.

Väljasaatmised jätkuvad ning nendega mittenõustuvad ameeriklased suunavad oma viha nüüd sageli üha suureneva hulga rajatiste vastu, kus kinnipeetavaid hoitakse.