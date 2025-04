WSJ: Trump ähvardab Harvardi rahastamist veel ühe miljardi võrra kärpida

Trumpi administratsioon on juba otsustanud peatada osa valitsuse rahastusest Harvardile, Columbiale ja teistele eliitülikoolidele vastuseks nende leebele suhtumisele palestiinameelsetesse meeleavaldustesse, mida administratsioon on nimetanud suutmatuseks ohjeldada ülikoolilinnakus antisemitismi, märkis WSJ.

Harvard lükkas eelmisel nädalal tagasi valitsuse nõudmised kontrollida oma üliõpilaskonda, õppejõude ja õppekavasid, öeldes, et see loovutaks akadeemilist vabadust hindava ülikooli juhtimise valitsusele.

Mõne tunni jooksul pärast Harvardi seisukoha võtmist teatas administratsioon, et külmutab koolile 2,3 miljardi dollari ulatuses föderaalraha ja ähvardas järgmisel päeval Harvardilt maksuvabastuse ära võtta.

WSJ teatas viitega asjaga kursis olevatele inimestele, et plaan peatada täiendavalt miljardi dollari ulatuses terviseuuringutele suunatud uurimisraha väljamaksmine tekkis pärast seda, kui administratsiooniametnikud leidsid, et pikk nimekiri nõudmistest, mille nad 11. aprillil Harvardile saatsid, oli läbirääkimiste konfidentsiaalne lähtepunkt ja ametnikud olid üllatunud, kui Harvard kirja avaldas.

Trumpi ametnikud olid plaaninud kohelda Harvardi ülikooli leebemalt kui Columbia ülikooli, kuid tahavad nüüd Harvardile survet suurendada, vahendas Wall Street Journal.

Ei Valge Maja ega Harvard ei vastanud pühapäeval kohe Reutersi kommentaaripalvele.

Alates ametisse astumisest jaanuaris on Trump USA tippülikoole karmilt survestanud, öeldes, et need eksisid eelmise aasta palestiinameelseid proteste lubades ja lasid ülikoolilinnakus kasvada antisemitismil. Meeleavaldajad, sealhulgas mõned juudi rühmitused, väidavad, et nende kriitikat Iisraeli tegevuse kohta Gazas on ekslikult segi aetud antisemitismiga.

Administratsioon oli saatnud 3. aprillil Harvardile nimekirja nõudmistest, mille täitmisel jätkuks ülikooli föderaalrahastus. Nende hulka kuulusid maskide kandmise keeld, mitmekesisuse, võrdõiguslikkuse ja kaasamise programmide lõpetamine ning suurem koostöö õiguskaitseorganitega.

11. aprilli kiri, millele kirjutasid alla haridusministeeriumi, tervishoiu- ja sotsiaalministeeriumi ning üldteenuste administratsiooni ametnikud, laiendas seda loetelu. See käskis Harvardil lõpetada mõnede palestiinameelsete rühmituste tunnustamine ja palus ülikooli juhtkonnal teatada föderaalvõimudele välisüliõpilastest, kes rikuvad muuhulgas ülikoolireegleid.