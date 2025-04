Berliin kavatseb karmistada piiranguid noakandmisele

Saksamaa pealinn Berliin pikendas piiranguid noakandmisele ning linnavalitsus kavatseb piiranguid veelgi karmistada, et tõhustada kontrolli külmrelvade üle.

Mitmes Berliini piirkonnas on juba nugade kandmine keelustatud ning 17. aprillil teatas linnavalitsus, et keeld hakkab kehtima ka rongide, trammide ja busside puhul. Kohalikud võimud teatasid, et seadus võetakse vastu lähinädalate jooksul ja uus keeld suurendab kodanike turvatunnet, vahendas Brussels Signal.

Berliini linna juhib praegu konservatiivse CDU ja sotsiaaldemokraatide (SPD) koalitsioonivalitsus. Linnavolikogu saadik Dirk Stettner (CDU) leiab, et Berliinis tuleb kehtestada ülelinnaline noakeeld.

"Ma ei saa aru, miks Berliinis peab keegi noaga mööda tänavaid jooksma," ütles Stettler.

Rasked noarünnakud on Berliinis sagenenud. Eelmisel aastal registreeriti Berliinis 3412 noaga seotud rikkumist ehk umbes 10 juhtumit päevas. 88 protsenti teadaolevatest noaga vehkijatest on mehed, 58 protsendil pole Saksa kodakondsust.

Saksamaal on toimunud ka mitu šokeerivat noarünnakut, mis on pälvinud laialdast tähelepanu üle Euroopa.

12. aprillil tappis 43-aastane süürlane oma 29-aastase sakslasest tuttava.

Mõlemat meest on varem vägivallakuritegude eest karistatud. Nad läksid kella 16 paiku metroosse, keerasid tülli ja seejärel läksid käiku noad.

Süürlane virutas noaga ning noalöögi südamesse saanud sakslane suri. Seejärel lasi politsei noaga vehkinud süürlase pihta neli lasku ning ta suri hiljem haiglas.