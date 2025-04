Maksude ja tollide tõttu võib Leedu majanduskasv aeglustuda kolmandiku võrra

"Kui ennustasime riigi majanduskasvuks järgmisel aastal 2,5 protsenti, siis kasv tuleb umbes kolmandiku võrra aeglasem, sest meid mõjutavad nii USA tollimaksud kui ka maksureform. See on märkimisväärne mõju," ütles reedel majandus- ja innovatsiooniminister Lukas Savickas.

Ministri sõnul avaldab majandusele suurimat mõju kasumimaksu ja üksikisiku tulumaksu tõus.

Savickase sõnul mõjutab tollimaksude tõus otseselt 60 protsenti Leedu ekspordist USA-sse ning tollimaksud vähendavad Leedu koguekspordi mahtu ligikaudu 20 protsenti.

"Meie analüütikute hinnangul mõjutab see otseselt kindlasti umbes 60 protsenti Leedu ekspordist USA-sse. Selle tulemusel väheneb meie eksport tõenäoliselt umbes 20 protsenti. See on üle protsendi meie koguekspordist ja see aeglustab majanduse ja sisemajanduse kogutoodangu kasvu rohkem kui 0,4 protsendipunkti võrra," selgitas majandus- ja innovatsiooniminister.

Leedu otseeksport Ühendriikidesse moodustab umbes 6,8 protsenti Leedu päritolu kaupade koguekspordist, ulatudes eelmisel aastal 1,6 miljardi euroni.