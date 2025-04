Transpordiamet vabastas tanker Kiwala ja laev võib Eestist lahkuda

11. aprilli Eesti mereväe poolt kinnipeetud tanker Kiwalal on tuvastatud puudused kõrvaldatud ning laev on vaba Eestist lahkuma, ütles laupäeval transpordiameti merendusteenistuse direktor Kristjan Truu.

Transpordiamet tegi korduskontrolli käigus kindlaks, et tanker Kiwalal on varem tuvastatud puudused kõrvaldatud ning tankerile anti luba Eestis lahkuda.

"Tehniliselt on laev korras ja see võib lahkuda", ütles Truu.

Kordusülevaatuse käigus kontrolliti laevas klassifikatsiooniühingu poolt läbiviidud auditi tulemusi, laevapere ettevalmistust hädaolukordadeks ja tehniliste puuduste likvideerimist.

Laev on praegu veel ankrualas Muuga lahel. Truu sõnul lõpetatakse praegu veel viimaseid protseduure, mille järel saab laev lahkuda. Transpordiameti andmetel suundub laev nüüd Venemaale.

Transpordiamet tuvastas paar nädalat tagasi tehtud kontrollil tanker Kiwalal 40 puudust, mistõttu keelata laeval teekonda jätkata, kuni puudused on likvideeritud.

40 puudusest oli 29 olulist, mis olid põhjuseks laeva kinnipidamiseks, neist suurem osa ehk 23 olid seotud dokumentatsiooniga ja teised meresõiduohutuse korraldamise süsteemi rakendamisega, laevapere ettevalmistusega laevahäireteks ja tehnilised puudused.

Eesti merevägi pidas naftatanker Kiwala Soome lahel kinni 11. aprillil. Mereväe sõnul polnud kinnipidamise põhjuseks kriitilise taristu kahjustamine.

Kiwala suundus Soome lahte 10. aprillil kehtiva lipuriigi sertifikaadita. Laev esitas oma lipuriigina Djibouti, kuid endine lipuriik Djibouti oli illegaalsete tegevuste tõttu lipu ära võtnud. Lisaks puudus tankeril kindlustus ning see oli sanktsioneeritud Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Kanada ja Šveitsi poolt varasema illegaalse tegevuse eest.

Laeva sisenemisel Eesti majandusvööndisse võeti meeskonnaga ühendust ja suunati Eesti territoriaalvetesse, et seda kontrollida. Eesti rakendas õigust parduda ja kontrollida dokumente.

Tanker oli teel Indiast Sikka sadamast Venemaale Ust-Luga sadamasse.

Transpordiamet teatas laupäeval, et jätkab Eesti majandusvööndis sõitvate laevade kontrollimist. Alates möödunud aasta juunist on kontrollitud enam kui 450 laeva dokumente, mille raames on transpordiametile esitatud erinevaid kindlustusdokumente. Kontrollimise käigus avastati üks võltsing ja esitati teisigi võltsingu kahtlusega dokumente, mille kinnitamist küsiti laeva lipuriikide käest.

Lisaks on transpordiamet koostöös teiste ametitega ankrualadel kontrollinud seitset laeva.

Täiendavad kontrollid on vajalikud, kuna viimastel aastatel on tõusnud Soome lahte läbivate laevade transiit, mis võivad ohustada oma tegevusega nii Eesti kriitilist taristut, ohutut navigatsiooni kui ka merekeskkonda, märkis amet.