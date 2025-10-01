X!

Prantsuse sõjaväelased läksid Venemaaga seotud tankeri pardale

Tanker Kiwala ja Eesti mereväe alus tänavu aprillis Soome lahel. Nüüd kannab sama laev nime Boracay.
Tanker Kiwala ja Eesti mereväe alus tänavu aprillis Soome lahel. Nüüd kannab sama laev nime Boracay. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Prantsuse võimud pidasid teisipäeval kinni Vene varilaevastiku tankeri Boracay, mis varem kandis nime Kiwala ja mille tänavu aprillis pidas kinni ka Eesti merevägi. Laev on Euroopa Liidu ja Briti sanktsioonide all ning seda on alust kahtlustada osaluses Taani lennujaamu tabanud drooniintsidentides. Prantsuse sõjaväelased läksid kolmapäeval tankeri pardale.

"Pärast seda, kui laeva Boracay kahtlustati rikkumises, esitati avaldus Brestis asuvale asjaomasele prokuratuurile. Uurimine on käimas," teatas Prantsuse merevägi oma avalduses. Bresti prokurör ütles Reutersile, et uurimine on algatatud pärast seda, kui meeskond ei esitanud tõendeid laeva lipuriigi kohta ega täitnud korraldusi.

Toornaftat vedav tanker on praegu ankrus Prantsusmaa Atlandi ookeani rannikul asuva Saint-Nazaire'i lähedal. Laevaliiklust jälgiva veebikülje MarineTraffic andmetel lahkus see 20. septembril Venemaa Primorski sadamast ning suundus Läänemerelt Taani väinade kaudu Põhjamerele ja liikus sealt edasi läbi La Manche'i väina läände.

Mitme sotsiaalmeediakonto väitel asus laev ajal, kui eelmisel nädalal Taani lennujaamade kohal lendasid tundmatut päritolu droonid, mis mitmel ööl lennuliikluse peatasid, just sobivas paigas Taani väinades, et see oleks võinud olla droonide väljalaskmise baas.

Ühendkuningriik ja Euroopa Liit kehtestasid tankerile eraldi sanktsioonid 2024. aasta oktoobris ja 2025. aasta veebruaris.

Laev kandis varem nime Kiwala, kuid muutis hiljuti nime võttes uueks nimeks Boracay või mõnes laevandusandmebaasi kohaselt ka Pushpa. Reuters selgitas, et ehkki laevade omanikud võivad nende nime muuta, on neil kogu eluea jooksul sama IMO identifitseerimisnumber, mille järgi saab neid ära tunda.

Eesti merevägi peatas Kiwala Soome lahel 2025. aasta aprillis, kui see oli sisenenud Eesti majandusvööndisse ning transpordiamet tuvastas sellel 40 puudust. Muuhulgas puudus laeval kehtiv lipuriigi sertifikaat, aga ka kindlustus ning see oli Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Kanada ja Šveitsi kehtestatud sanktsioonide all varasema illegaalse tegevuse eest.

Taani TV 2 spekuleeris teisipäeval, et Prantsuse võimude otsus laev kinni pidada võis saada tõuke Taanist seoses seal käiva drooniintsidentide uurimisega, ehkki mõlema riigi võimud keeldusid seda väidet kinnitamast.

Euroopa Liit teatas, et laev oli seotud Venemaa nafta ja naftatoodete transportimisega, "kasutades ebaregulaarseid ja riskantseid laevandusmeetodeid".

"See meeskond pani toime mõningaid väga tõsiseid rikkumisi, mis õigustavad meie praegust kohtuprotseduuri," ütles president Emmanuel Macron Kopenhaagenis Euroopa Liidu tippkohtumisel ajakirjanikele.

Macron ei vastanud otseselt küsimusele laeva ja Taanis nähtud droonide võimaliku seose kohta, kuid rõhutas, et Euroopal tuleb peatada varilaevastik, mis aitab Venemaal lääne sanktsioonidest mööda hiilida.

Toimetaja: Mait Ots, Karl Kivil

Allikas: Reuters, BNS

Prantsuse sõjaväelased läksid Venemaaga seotud tankeri pardale

Prantsuse sõjaväelased läksid Venemaaga seotud tankeri pardale

