Amet tuvastas kinnipeetud Vene varilaevastiku laeval 40 puudust

Transpordiamet tuvastas tankeri Kiwala kontrollimisel 40 puudust, mistõttu keelati laeval oma teekonda jätkata, kuni need on likvideeritud.

Transpordiameti merendusteenistuse direktor Kristjan Truu ütles, et ameti inspektorid kontrollisid laeva terve reedese päeva ning tuvastasid mitmeid märkimisväärseid puudusi, mistõttu ei olnud võimalik lubada laeval oma teekonda jätkata, sest meresõidu- ega keskkonnaohutus ei olnud tagatud.

40 puudusest oli 29 olulist, mis olid põhjuseks laeva kinnipidamiseks, neist suurem osa ehk 23 olid seotud dokumentatsiooniga ja teised meresõiduohutuse korraldamise süsteemi rakendamisega, laevapere ettevalmistusega laevahäireteks ja tehnilised puudused.

"Üks oluline probleem on kindlasti kahtlus, et laeval puudub lipuriik, mis tähendab, et laevale ei kehti ühegi riigi seadusandlus. Eesti teostas oma õiguste piires ja rahvusvahelistest kohustustest tulenevat ülesannet kontrollida ilma liputa sõitvat alust," selgitas Truu. "Oleme pidevalt kontaktis laeva omaniku esindajaga ning loodame kiiretele lahendustele."

Laev on ankrualas Muuga lahel ning seda on valvamas merevägi. Kui korda saavad nii dokumendid kui ka tehnilised puudused, siis annab transpordiamet pärast korduskontrolli laevale loa oma teekonda jätkata.

Soome lahte suundus 10. aprillil kehtiva lipuriigi sertifikaadita naftatanker Kiwala. Laev esitas oma lipuriigina Djibouti, kuid endine lipuriik Djibouti oli illegaalsete tegevuste tõttu lipu ära võtnud. Lisaks puudus tankeril kindlustus ning see oli sanktsioneeritud Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Kanada ja Šveitsi poolt varasema illegaalse tegevuse eest.

Laeva sisenemisel Eesti majandusvööndisse võeti meeskonnaga ühendust ja suunati Eesti territoriaalvetesse, et seda kontrollida. Eesti rakendas õigust parduda ja kontrollida dokumente.

Viimase aasta jooksul on kasvanud Soome lahte läbivate nõutava dokumentatsioonita aluste transiit, mis ohustavad oma tegevusega nii Eesti kriitilist taristut, ohutut navigatsiooni kui ka keskkonda.

Alates juunist on transpordiamet kontrollinud 458 laeva dokumente ja ametile on esitatud erinevaid kindlustusdokumente. Kontrollimise käigus avastati üks võltsing ja esitati teisigi võltsingu kahtlusega dokumente, mille kinnitamist küsiti laeva lipuriikide käest.

Lisaks on transpordiamet koostöös teiste ametitega ankrualadel kontrollinud seitset laeva.