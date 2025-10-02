X!

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni

Prantsuse eriüksuslased Vene varilaevastiku tankeri Boracay pardal.
Prantsuse eriüksuslased Vene varilaevastiku tankeri Boracay pardal. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / DAMIEN MEYER
Prantsuse politsei arreteeris Venemaa varilaevastiku osaks peetava tankeri Boracay kapteni ja esimese ohvitseri. Prantsuse võimud olid laeva, mida kahtlustatakse seotuses Taani lennuväljade tööd eelmisel nädalal häirinud droonide lennutamisega, nädalavahetusel kinni pidanud ning kolmapäeval sai avalikuks, et sõjaväe eriüksus on riigi läänerannikul seisva aluse oma kontrolli alla võtnud ja seal vähemalt kaks meeskonnaliiget kinni pidanud.

Prantsuse politsei arreteeris sanktsioonidealuse tankeri kapteni ja esimese ohvitseri, keda kahtlustatakse Venemaa varilaevastiku heaks tegutsemises, teatasid võimud neljapäeval pärast seda, kui merevägi astus laeva pardale.

Laev võis olla seotud hiljutiste drooniintsidentidega Taani ümbruses, märkis uudisteagentuur Reuters. Boracay seisis 22. septembri õhtul Kopenhaagenist umbes 90 km lõunas, kui tundmatute droonide tegevus sundis sealset lennujaama sulgema, selgub laevaliiklust kajastava veebikülje MarineTraffic andmetest. Samuti märgati seda 24. septembri õhtul teel lõunasse mööda Taani läänerannikut, kui teatati droonide lendamisest lääneranniku linnast Esbjergist põhja pool ja mitme lähedalasuva väikese lennuvälja lähedal.

"Aitäh meie merejalaväe eriüksuslastele ja Prantsuse mereväelastele, kes läksid sel nädalavahetusel riikliku uurimise osana Vene varilaevastiku tankeri pardale, mis on praegu Saint-Nazaire'i lähedal ankrus. Nende tegevus aitas kaasa kahe meeskonnaliikme kinnipidamisele merepolitsei poolt Bresti prokuröri otsusel," kirjutas peaminister Sebastien Lecornu neljapäeval X-is avaldatud postituses.

Prantsusmaa meedia teatas kolmapäeval, et Prantsuse sõjaväelased on läinud naftatankeri Boracay pardale, mida kahtlustatakse kuulumises Venemaa naftakaubandusega seotud nn varilaevastikku.

Prantsuse võimud on seni olnud napisõnalised laeva kohta info andmisel. Bresti prokurör teatas teisipäeval, et pärast seda, kui meeskond ei esitanud tõendeid laeva lipuriigi kohta ja ei allunud korraldustele, algatati selle suhtes uurimine, kuid keeldus rohkemate üksikasjade avaldamisest.

Uudisteagentuur AFP teatas, et laevast mööda lennanud reporterid nägid kolmapäeva pärastlõunal laeva tekil patrullimas mundris ja balaklaavadega sõdureid.

Prantsuse telekanal BFM näitas pilte Boracayst, kus väidetavalt olid sillal maskides ja vormiriietuses sõdurid.

Nii AFP kui ka BFM tsiteerisid allikaid, kes väitsid, et sõdurid on laeval olnud laupäevast saati.

Prantsuse merevägi, rannavalve ja teised merendusasutused ei vastanud kommentaaritaotlustele.

Boracayle on sanktsioonid kehtestanud nii Euroopa Liit kui ka Ühendkuningriik.

Laev kandis varem nime Kiwala, kuid muutis hiljuti nime võttes uueks nimeks Boracay või mõnes laevandusandmebaasi kohaselt ka Pushpa. Reuters selgitas, et ehkki laevade omanikud võivad nende nime muuta, on neil kogu eluea jooksul sama IMO identifitseerimisnumber, mille järgi saab neid ära tunda.

Eesti merevägi peatas Kiwala Soome lahel 2025. aasta aprillis, kui see oli sisenenud Eesti majandusvööndisse ning transpordiamet tuvastas sellel 40 puudust. Muuhulgas puudus laeval kehtiv lipuriigi sertifikaat, aga ka kindlustus ning see oli Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Kanada ja Šveitsi kehtestatud sanktsioonide all varasema illegaalse tegevuse eest.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles kolmapäeval, et on hea, et tema riik uurib laeval kahtlustatavat rikkumist. Taanis toimunud Euroopa Liidu juhtide tippkohtumisel kõneledes ütles ta, et Venemaa varilaevastik koosneb kollektiivse hinnangu kohaselt 600–1000 laevast.

Kreml teatas kolmapäeval, et neil pole laeva kohta teavet, kuid lisas, et Venemaa sõjavägi on mõnikord pidanud tegutsema korra taastamiseks, kui välisriigid on astunud pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul provokatiivseid samme.

Sellega võis Peskov viidata mai keskel Eesti lähistel toimunud intsidendile, kus Eesti merevägi eskortis kopteri ja lennuki saatel Gaboni lipu all sõitnud tankeri Jaguar Eesti majandusvetest välja ning samal ajal sisenes Juminda poolsaare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi Venemaa õhuväe hävitaja Su-35, millel puudus lennuplaan ning hävitaja transponder oli välja lülitatud. Kaitseväest öeldi ERR-ile, et Vene hävitaja rikkus Eesti õhuruumi just tankeri saatmise ajal.

Varilaevastiku tankeritel on tavaliselt läbipaistmatu omandiõigus ja kindlustus ning nad on sageli üsna vanad, mis teeb õnnetuste juhtumise nendega tõenäolisemaks, aga samas õnnetuse korral väga keeruliseks nendelt kompensatsiooni saada.

Laeva jälgimisandmed näitavad, et 2007. aastal ehitatud tankerit saatis Prantsuse sõjalaev pärast seda, kui see ümber Prantsusmaa loodetipu pööras, enne kui kurssi muutis ja itta Prantsusmaa ranniku poole suundus.

Taani TV 2 spekuleeris teisipäeval, et Prantsuse võimude otsus laev kinni pidada võis saada tõuke Taanist seoses seal käiva drooniintsidentide uurimisega, ehkki mõlema riigi võimud keeldusid seda väidet kinnitamast.

Euroopa Liit teatas, et laev oli seotud Venemaa nafta ja naftatoodete transportimisega, "kasutades ebaregulaarseid ja riskantseid laevandusmeetodeid".

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

13:14

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

13:07

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

13:04

Madis Laid: turisti Eestisse meelitamine peab käima koostöös riigiga

12:56

Ülemiste terminal ja Lelle-Rapla lõik saavad taasterahastust pea 40 miljonit

12:55

Gauff jõudis Pekingis kolmandat aastat järjest nelja parema sekka

12:40

Ilusad sügisilmad kestavad

12:38

Primatoloog Jane Goodall suri 91-aastasena

12:37

Meedia: USA hakkab andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

12:32

Pildid: Rakvere teatris algasid jõululavastuse proovid

12:31

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

01.10

Sõja 1316. päev: Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas Uuendatud

12:37

Meedia: USA hakkab andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

01.10

Merilo: Vene hävitajate alla tulistamine oleks olnud strateegiline viga

30.09

Politsei pidas seksuaalkuriteos kahtlustatuna kinni staažika õpetaja

01.10

Prantsuse sõjaväelased läksid Venemaaga seotud tankeri pardale Uuendatud

01.10

ERR Ukrainas: amnestia aeg desertööridele sai läbi

07:08

Euro on USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

01.10

"Pealtnägija": Eesti mees tembeldati Vene luurajaks

01.10

Elektrilevi alustab 15 minuti arvestite paigaldamist 4–5 aasta pärast

10:33

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

12:55

Gauff jõudis Pekingis kolmandat aastat järjest nelja parema sekka

12:31

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

11:56

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

11:32

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

12:32

Pildid: Rakvere teatris algasid jõululavastuse proovid

12:25

Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

12:24

Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

10:28

Karl Birnbaum: minu meelest pole kunstil ja elul suurt vahet

13:14

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

12:05

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

11:56

Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

12:25

Rootsi ühineb Soome, Poola ja Taani droonimüüri algatusega

12:20

Raadiouudised (02.10.2025 12:00:00)

10:45

Eksperdid ei usu plaani hoida vajaduspõhiste toetustega kokku 100 miljonit eurot

09:20

Raadiouudised (02.10.2025 09:00:00)

01.10

Transpordiamet teisaldas täna Koidula piiripunkti parklast kolmteist autot

01.10

Järvamaa haigla on rahaliselt kehvas seisus ning ka tööõhkkond on halb

01.10

Päevakaja (01.10.2025 18:00:00)

01.10

Kultuuriministeeriumi ja HTMi liitmise mõte vääriks kaalumist, leiavad nii praegused kui endised ministrid

01.10

Raadiouudised (01.10.2025 15:00:00)

01.10

Raadiouudised (01.10.2025 12:00:00)

üles
