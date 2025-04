Eesti merevägi pidas kinni Vene varilaevastiku laeva

"Kinnipidamise eesmärk on kontrollida laeva dokumente ja õiguslikku staatust. Kinnipidamine ja teostatavad uurimused ei ole kuidagi seotud kriitilise infrastruktuuri kahjustamisega ja uurimist viivad laeval läbi pädevad ametkonnad," ütles Värk.

"Ei ole ju mingi saladus, et viimase aasta jooksul on Soome lahes piisavalt neid aluseid juurde tekkinud, kes dokumentideta läbi sõidavad. Ja võiks ju julgelt öelda, et tegemist on osaga varilaevastikust," lisas politsei- ja piirivalveameti piirivalve juht Veiko Kommusaar.

Operatsioon algas öösel kell 3

Eesti alustas operatsiooni ettvalmistamisega neljapäeva õhtul ning operatsioon ise algas öösel kell 3. Kiwala liikus Eesti majandusvööndis ja sisenes kell 4.19 Eesti territoriaalvetesse.

Marine Trafficu järgi on tanker praegu ankurdatud Muuga lahel Aegna saarest idas ja tema kõrval on kaks sõjalaeva.

Laev oli sanktsioneeritud seoses varasema illegaalse tegevusega nii Euroopa Liidu kui ka mitmete riikide poolt (Suurbritannia, Kanada, Šveits).

Tanker oli teel Indiast Sikka sadamast Venemaale Ust-Luga sadamasse ehk ilmselt lasti polnud.

"Laeval puudus lipuriik. Liputa laev. Sellised laevad tegelikult liigelda ei tohigi. Eesti rakendas aluse suhtes õigust seda laeva laeva kinni pidada kontrolliks," selgitas Veiko Kommusaar.

Kinnipidamise käigus kontrollib transpordiamet laeva tehnilist olukorda ja kindlustust ning selle liikmete dokumente. Operatsiooni käigus kasutati ka helikopterit.

Laeva peal on 24 inimest. Laeva kapten on Hiinast ja on olnud Eesti ametivõimude teatel uurimisel kooistööaldis.

Laeva peetakse kinni senikaua kuni tehnilised puudused kõrvaldatakse.

Ukraina riikliku portaali WarSanctions andmetel on tegemist Vene varilaevastiku laevaga, mis tegeleb sanktsioneeritud Vene toornafta ja naftaasaaduste ekspordiga kolmandatesse riikidesse. Ukraina portaali andmetel on laeva omanikud ja haldajad pidevalt vahetunud, millega üritatakse vältida otseseid seoseid Venemaaga ja varjata tegelikke kasusaajaid.

Viimati sõitis laev Djibouti lipu all.