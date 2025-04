Turismiettevõtjate sõnul on tänavu suvetöötajate leidmine lihtsam

Pärnu toitlustus- ja majutusettevõtete sõnul hooajatöötajate otsing käib või on juba lõpusirgel. Ettevõtjate sõnul on suvetöötajate leidmine sel aastal pigem lihtne, kuna soovijaid jagub.

"Protsess juba käib ja on pigem juba lõpustaadiumis. Kuna meie põhikaader on üsna püsiv ja olemas, siis hooajaliste töötajate värbamine käibki kevadel. Ja täna me oleme suures pildis juba valmis," lausus Hedon Spa müügiosakonna juht Romet Rahnu.

Hedon võtab suveks töötajaid juurde umbes kolmandiku võrra. Enim vajatakse restorani- ja puhastusteenindajaid ning kokki.

Kohvik Supelsaksad võtab sõltuvalt aastast suveks töötajaid juurde 20 kuni 30 protsenti ja palju on neid, kes töötavad mitu suve järjest.

"Me oleme alustanud ja alati on selline nähtus, et alla 18-aastased hakkavad mitu kuud varem ise väga aktiivselt kirjutama, aga nende töötamise võimalused on väga piiratud. Aga üle 18-aastaseid on jällegi väga palju raskem leida. Ettekandjaid me veel otsime üle 18-aastaseid. Alla 18-aastaseid tahaks väga palju rohkem tööle võtta. Natuke nagu topeltmoraali tunne selles mõttes, et minu meelest võiks 16-aastased õlut lauda juba viia, näiteks," rääkis kohviku Supelsaksad juht Anna Huimerind.

Pärnu linnavalitsus on otsustanud tuua ametliku turismihooaja alguse tavapärase mai keskpaiga asemel mai algusesse.

"Võrreldes mitte ainult eelmise suvega, vaid paari viimase aastaga me oleme õppinud seda, et kevad Eestis saabub varem, mis tähendab seda, et ka suvehooaeg hakkab varem peale. Selleks perioodiks on meil kogu linnas suur heakorrastus tehtud. Rand on sellel aastal ka 1. maiks valmis, see tähendab, et on läbi sõelutud on liiv, valmis on pingid, avatud on tualettruumid. Sellest suvest avame pilootprojektina taas turismiinfo, mille üle on kolm-neli viimast aastat väga palju kurdetud, et kuskilt ei ole võimalik saada informatsiooni," lausus Pärnu abilinnapea Irina Talviste.

Talviste sõnul avatakse mai lõpus ka uue ilme saav randa viiv Supeluse tänav. Ettevõtjad loodavad, et suvi tuleb eelmisega vähemalt samaväärne.

"Kõige suurem tegur on ikkagi ilm, aga kui vaatame ette broneeringuid, siis suhteliselt samas rütmis, nagu eelnevad aastad on olnud," ütles Rahnu.

"Hooajaväline aeg on olnud kindlasti kehvem natuke, aga suvi, ma usun, et tuleb ikka sama hea," nentis Huimerind.