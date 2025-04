Terrase sõnul võiks enne puurikanade pidamise lõpetamist teha vahehindamise

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) kohtus esmaspäeval munatootjate esindajatega, et arutada munakanade puurispidamise lõpetamist. Terras pakkus, et enne puurikanade pidamise lõpetamist 2035. aastal teha vahehindamine.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumis valmisid juba jaanuarikuus seaduseelnõu muudatused, mille järgi on alates 2035. aastast Eestis keelatud puurikanade pidamine. Ettevõtjatele tähendab kanade puuris pidamise lõpetamine mahukaid investeeringuid.

"Me kohtusime täna ettevõtjatega, kes toodavad kanamune. Me arutasime kümneaastast üleminekuperioodi, et kui Eestis kanade puurispidamine keelustatakse, siis mis mõju sellel on nende ettevõtmisele, kuidas saaks leevendada ja kus oleks siis kompromissi koht, nii et lindude heaolu oleks tagatud, aga samas ei saaks väga suurt majanduslikku lööki tootjad. Et kuidas seda kokku leppida, kuidas seda üleminekuperioodi sisustada," ütles Terras ERR-ile.

"Me arutasime, et teha perioodi keskel vahehindamine, et vaadata, kuidas viie aastaga olukord on muutunud. Et kuidas on käitunud ka ümberringi erinevad riigid, kuidas nende tootmised on muutunud.

"Praegu meil on positiivseid näiteid Lätist, kus suurtootjad on juba alustanud õrrekanadele üleminekut, aga samas Poola ei ole. Euroopa tasemel ka seda

küsimust arutatakse. Ehk siis see kompromissi koht on ka seal, et tehakse vahehindamine olukorrale et vaadata sellele uuesti otsa," ütles Terras.

Terrase sõnul tuleb enne seaduseelnõu vastuvõtmist see ka koalitsioonilepingu raames kokku leppida.