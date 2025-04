SEB kolib oma Baltimaade peakontori Sõõrumaa uusarendusse

"Talsinki kvartal on oluline ja seni täitmata lüli Suur-Rotermanni arengus – see ühendab elukeskkonna alates Viru ringist kuni sadamani. Talsinki arendusega anname olulise panuse kogu piirkonna kujundamisse. Põhjamaade ühe suurima ja juhtiva panga SEB otsus kolida Talsinki kvartalisse on märgilise tähendusega, rõhutades piirkonna rolli Tallinna ja Soome ühenduslülina," sõnas Urmas Sõõrumaa, kelle ettevõte US Real Estate elu- ja ärikvartalit arendab.

SEB juhatuse esimees Allan Parik lisas, et pank on SEB uue peahoone asukohta otsinud juba mõnda aega.

"Talsinki arendus paistab silma läbimõeldud lahendustega – selle asukoht, kaasaegsus ja keskkonnasõbralikkus haakuvad hästi meie väärtustega. SEB senine hoone on olnud Tornimäe piirkonnas selge maamärk, kuid tajume, et elu ja äritegevus liiguvad järjest enam mere poole. Usume, et meie uus peahoone kujuneb samuti maamärgiks," lisas.

Talsinki elu-ja ärikvartalis on kokku 50 000 ruutmeetrit brutopinda, millele rajatakse kolm kortermaja ja kaks ärihoonet. Lisaks SEB peakontorile on ärihoonetes veel hulk büroo-, kaubandus- ja teeninduspinda, mille täitmisega US Real Estate ka juba aktiivselt tegeleb.

Sarnaselt Rotermanni kvartalile kujuneb Talsinkist autovaba piirkond. Sõidukitele rajatakse kaks maa-alust korrust kokku umbes 500 parkimiskohaga. Talsinki kvartali ehitustööd algavad juba sel suvel ning kogu kvartal valmib 2028. aasta lõpus.

Kvartali välisarhitektuuri on loonud arhitektuuribürood Arhitekt 11 ja HGA. Sisearhitektuuri teevad Eesti stuudiod Studio ARGUS ja LÄVI, kellest viimane on ka SEB uue peakontori autoriks.

US Real Estate on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõte, mille portfellis on üle 130 000 m² üüritavat pinda ja üle 200 000 m² arenduses olevat pinda.