Tallinnas toimus Jaapanist pärit aja peale prügi koristamise võistlus

Üks tund, kuni kaks kilomeetrit Linnahalli ümbruses ning 16 kolmeliikmelist võistkonda – nii toimus esimest korda sportlik prügikogumise võistlus. Kõige väiksem, aga töömahukam kategooria oli suitsukonid.

Tunniga suutsid 48 inimest korjata 7,2 kilogrammi suitsukonisid ning 136,4 kilogrammi muid olmejäätmeid. Klaas- ja plastpudelite saak oli väiksem, sest väärtuslik taara leiab tee vastuvõttu. Võidu noppis Tallinna Tehnikakõrgkooli võistkond, kes lendab oktoobris Tokyosse maailmameistrivõistlustele.

"Me võitsime tänu sellele, et me tegime eeltööd ja me suutsime talitseda psühholoogiliselt emotsioone, see oli meil ka hästi oluline," ütles võitjameeskonda kuulunud Kuldar.

"Meil oli selline skautimise sessioon. Eile tulime, kolm tundi järjest kammisime ala läbi. Oli öeldud ette, et kaks kilomeetrit raadius – me käisime kaks kilomeetrit läbi," rääkis tiimikaaslane Sannu ettevalmistusest.

Spogomi prügikoristusvõistluse mõtlesid jaapanlased välja 2008. aastal ja igal aastal liitub sellega üha rohkem riike, seekord on neid ligi 30.