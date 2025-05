Riigikohus: endise vallavanema käest võib Sangaste lossi müügi kahju sisse nõuda

Sangaste kunagine vallavanem Kaido Tamberg, kes varasemalt oli sotsiaaldemokraatide liige, tunnistati kriminaalasjas süüdi muu hulgas selles, et ta müüs 2017. aastal ära valla osaluse osaühingus Sangaste Mõis. Mõned aastad varem oli Sangaste vald andnud selle osaühingu omandisse Sangaste lossi.

Tamberg võõrandas valla osaluse kahjulikel tingimustel ja seetõttu jäi ligikaudu 80 protsenti lepingujärgsest müügihinnast vallale laekumata. Vald esitas kriminaalmenetluses Tambergi vastu 600 000 euro suuruse kahju hüvitamise nõude. Ehkki maa- ja ringkonnakohus tunnistasid süüdistatava valla vara ebaseaduslikus võõrandamises süüdi ja karistasid teda, jätsid nad kahjuhüvitise välja mõistmata.

Riigikohtu üldkogu leidis, et osa kõrgemate ametiisikute, sealhulgas valla- ja linnavalitsuse liikmete suhtes ei saa kohaldada seadusesätet, mis kehtestab ametnike varalise vastutuse. See aga ei tähenda, et kõnesolevad ametiisikud oleksid teenistusandjale tekitatud kahju hüvitamisest vabastatud.

Vald või linn on juriidiline isik ja saab nõuda enda valitsuse liikmelt kahju hüvitamist normi alusel, mis näeb ette juriidilise isiku juhtorgani liikme vastutuse.

Tamberg peab hüvitama vallale kahju, mille ta põhjustas teenistuskohustuste rikkumisega. Vallavanemal lasub muu hulgas kohustus järgida valla varalisi huve. Ta peab tegutsema heas usus ja valla huvides ega tohi võtta vallale põhjendamatuid riske.

Lisaks tuleb tal vältida huvide konflikti ja mitte eelistada isiklikke huve valla huvidele. Isegi vallavolikogu heakskiit ei saa üldjuhul õigustada vallavanema tegevust, mis on ilmses vastuolus vallavanema kohustuste ja valla varaliste huvidega.

Üldkogu asus seisukohale, et Tamberg rikkus enda kohustusi. Ta müüs valla vara mittetulundusühingule, kellel ei olnud selle eest maksmiseks raha, kusjuures Tamberg teadis seda. Tamberg andis müüdud vara kohe ostjale, lubades viimasel tasuda ostuhinna alles nelja aasta pärast.

Samas ei nõudnud ta ostjalt tagatist, mis kindlustanuks, et vald müügisumma kätte saab. Selle tõttu jäi vald juba 2017. aastal ilma enda osalusest osaühingus Sangaste Mõis. 749 700 euro suurusest müügisummast sai vald tähtajaks ehk 2021. aasta lõpuks kätte aga ainult 149 700 eurot. Ülejäänud raha on siiani laekumata.

Riigikohus nõustus vallaga, et Tambergilt nõutava kahjuhüvitise suuruse arvestamisel võib aluseks võtta OÜ Sangaste Mõis osa müügihinna, mida vallal ei õnnestu ostjalt sisse nõuda.

Samas leidis üldkogu, et kohtud rikkusid kahju hüvitamise nõude ulatust mõjutavate asjaolude kindlakstegemisel menetlusnorme. Selle vea parandamiseks saatis riigikohus kohtuasja uueks arutamiseks Tartu ringkonnakohtule.

Otsusega jäid eriarvamusele riigikohtunikud Julia Laffranque, Heili Sepp ja Nele Siitam.

Tamberg endal süüd ei näe

Sangaste endine vallavanem Kaido Tamberg ütles et ta kohtutega ei nõustu ei talle kriminaalkaristuse määramisel kui ka kahju väljanõudmise osas.

"Ma ei tunne ennast süüdi. Ma tunnen ennast justiitskuriteo ohvrina," ütles Tamberg ja lisas, et kõik mis võimalik plaanib ta ka edasi kaevata.

Tema sõnul ei olnud Sangaste lossi müük mitte tema otsus, vaid Sangaste valla volikogu otsus, mida ta täitis.

Võimaliku kahjunõude osas ütles Tamberg, et 600 000 eurot tal ei ole ja ta ei plaani seda ka Otepää vallale maksta. "Eks me hakkame täituritega vaatama, mida maksame või mitte," rääkis Tamberg.

Enda sõnul on ta kõik talle kuuluva vara praeguseks turutingimustel maha müünud, katkmaks kohtumenetluste käigus tekkinuid õiguskaitsekulusid.