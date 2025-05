Väljaanded kutsusid tehisaru arendajaid kaitsma uudiste usaldusväärsust

Algatus kannab nime News Integrity in the Age of AI ning pakub välja viis põhimõtet ühise tegevusjuhendi loomiseks. Selle käigus kutsutakse tehnoloogiaplatvorme üles tegema koostööd meediafirmadega, et võidelda libainformatsiooniga. Samuti tahetakse kaitsta uudiste usaldusväärsust.

"Usume, et tulevikku tuleb aktiivselt kujundada, keskendudes innovatsioonile, inimestele, avalikele väärtustele ja vastutusele avaliku ringhäälingu, erasektori meedia ja meie auditooriumi ökosüsteemi ees. Selleks, et tehisintellekt töötaks kõigi jaoks, vajame koostööd. Seda nii meediaväljaannete, avalikkuse, poliitikute ja tehnoloogiafirmade vahel," ütles EBU president Delphine Ernotte

Ka WAN-IFRA president Ladina Heimgartner kutsus tehnoloogiafirmasid üles tegema koostööd.

Viis põhimõtet hõlmavad nõusolekut, dialoogi ja muid tehnoloogiaettevõtetega suhtlemise valdkondi. Näiteks uudiste sisu tohiks tehisintellekti mudelites kasutada ainult uudiste autorite loal. Tehisintellekti loodud materjali aluseks olev uudisteallikas peab aga olema nähtav, et kõik inimesed pääseksid sellele ligi.

EBU ja WAN-IFRA samme toetasid ka Põhja-Ameerikas ja Aasias asuvad meediaühendused. Üheskoos esindavad need organisatsioonid tuhandeid avalik-õiguslikke meediaväljaandeid ja eraväljaandeid.