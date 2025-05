Vladimir Putini režiim tähistab tavapärase propaganda saatel 9. mail Nõukogude Liidu võitu sõjas natsi-Saksamaa vastu ja veebiväljaanne Politico kirjutab, et ka mitmed eurosaadikud jõuavad samal päeval Venemaale.

Reedel jõuab Moskvasse Küproselt pärit Euroopa Parlamendi liige Fidias Panayiotou. Ta on fraktsiooni mittekuuluv saadik, kes on väitnud, et Ukraina ei suuda sõda võita.

Panayiotou nõunik ütles veebiväljaandele Politico, et saadik ei kavatse minna sõjaväeparaadile. Samas kinnitas nõunik, et Panayiotou läheb Venemaale.

Nõunik ütles, et kõnealuse visiidi korraldasid sakslastest eurosaadikud, kes kuuluvad Sahra Wagenknechti liitu BSW.

Endine kommunist ja venemeelseid jutupunkte levitav Sahra Wagenknecht kerkis eelmisel aastal Saksa poliitika äärealalt rambivalgusesse. Wagenknecht ise oli varem Vasakpartei (Die Linke) üks juhtfiguuridest.

Politico kirjutas juba varem, et Venemaale läheb ka BSW-sse kuuluv Euroopa Parlamendi liige Ruth Firmenich. Neljapäeval tegi Panayiotou veel ka videopostituse, kus rääkis rahust ja diplomaatiast. Koos temaga astusid seal üles ka Firmenich, Fabio De Masi (samuti BSW) ja veel kaheksa eurosaadikut.

Europarlamendi liikmete hulgas on ka mõned Smer-SD (Slovakkia peaministri Robert Fico kodupartei) saadikud. Fico ise läks samuti Moskvasse.