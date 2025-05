Aasta eurooplane 2025 on Narva muuseumi juht Maria Smorževskihh-Smirnova

Ta on korraldanud Narva muuseumis mitmeid sealses kogukonnas vastuolulisi näitusi ja aktsioone. Tema eestvedamisel toimus näitus Narva pommitamisest ning Narva linnuse seinale paigaldati 9. mai eel plakat sõjakurjategija Putinist. Alates 2024. aasta suvest on Smorževskihh-Smirnova olnud Venemaa siseministeeriumi tagaotsitavate nimekirjas.

Aasta eurooplase tiitliga tunnustavad Euroopa Komisjoni Eesti esindus ja Rahvusvaheline Euroopa Liikumine inimest või organisatsiooni, kes on aidanud seista euroopalike väärtuste eest, suurendada Eesti inimeste teadlikkust Euroopa Liidust ning teinud Eesti Euroopas nähtavamaks. Tiitli saaja valis välja rahvas 15. aprillist kuni 5. maini kestnud rahvahääletusel.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi kt Ave Schank-Lukas ütles võitjat õnnitledes: "Euroopa algab Narvast ja mul on hea meel, et see tiitel läks tänavu just sinna. Narva muuseumi juht Maria Smorževskihh-Smirnova on seisnud euroopalike väärtuste eest ning väljendanud julgelt oma seisukohti seoses Venemaa agressioonisõjaga Ukrainas. Julgus, usk endasse ja pilk tulevikku on just see, mida praegu vajame."

Aasta eurooplase aunimetust antakse välja 2005. aastast. Varem on selle tunnustuse saanud:

2005 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

2006 Jaan Kross

2007 Arnold Rüütel

2008 Veiko Õunpuu

2009 Kersti Kaljulaid

2010 Mall Hellam

2011 Aare Järvan

2012 Allar Jõks

2013 Julia Laffranque

2014 Henrik Hololei

2015 Siim Kallas

2016 Matti Maasikas

2017 Marju Lauristin

2018 Tiit Salumäe

2019 Andres Metspalu

2022 Johanna-Maria Lehtme

2023 Kaja Kallas

2024 Kusti Salm