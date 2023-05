Narva muuseum võttis Putinit sõjakurjategijaks nimetava plakati maha

"Plakat rippus, nagu muuseumi poolt plaanitud, üleval käesoleva nädala alguseni. See täitis oma peamise ülesande," ütles muuseumi direktor Maria Smorževskihh-Smirnova ERR-i korrespondent Dmitri Fedotkinile.

"Me loodame plakati võtta muuseumi kollektsiooni, kuid ei välista, et seda kasutatakse veel selle algse eesmärgi täitmiseks," lisas Smorževskihh-Smirnova.

Plakati üles riputamisel 9. mail ütles Smorževskihh-Smirnova, et tegemist ei ole provokatsiooniga, vaid muuseumi ja organisatsiooni Propastop poolt eelnevalt planeeritud installatsiooniga, mis tuletab ühemõtteliselt meelde, et Narvas on piir.

"Peame meeles pidama, et käimas on Putini vallandatud täiemahuline sõda Pidasime vajalikuks see installatsioon paigutada ja tuletada meelde, et kõigel on oma hind," sõnas ta toona.

Narva linnavalitsus ootas plakati maha võtmist juba möödunud nädalal. "Oma ülesande ta täitis minu meelest sellel hetkel, kui Vene piirivalve pöördus meie politsei- ja piirivalveameti poole, et Eesti pool selle plakati eemaldaks. Järelikult väikesel Eestil õnnestus panna konts tugevasti kõri peale, et selline reaktsioon tuli. Eks iga plakat paari päevaga läheb vanemaks ja koledamaks ja eks ühel hetkel tuleb see plakat maha võtta. Ta lõhestab Narvas inimesi," ütles Narva linnapea Katri Raik toona.