Charles III vastas esmakordselt Trumpi soovile muuta Kanada 51. osariigiks

"Demokraatia, pluralism, õigusriik, enesemääramisõigus ja vabadus on väärtused, mida kanadalased kalliks peavad ning sellised, mida valitsus on võtnud kohuseks kaitsta," ütles kuningas Charles, viidates Trumpi soovile muuta Kanada 51. osariigiks.

Monarh lisas, et Kanada seisab praegu silmitsi kriitilise hetkega.

Charles III ei ole kunagi kommenteerinud Trumpi ähvardusi, kuid tema esinemist jälgiti väga tähelepanelikult varjatud viidete suhtes.

Kuigi kuningas esitas kõne nagu enda oma, kirjutas selle Briti peaministri kantselei, et esitada Londoni prioriteedid "Kanada tugevaks ehitamiseks" ja sellest, kuidas neid saavutada.

"Avatud üleilmne kaubandussüsteem, mis pole olnud küll täiuslik, kuid on aidanud pakkuda kanadalastele aastakümneid õitsengut, on muutumas," ütles Charles.

"Me peame olema selge pilguga: maailm on ohtlikum ja ebakindlam paik kui kunagi varem pärast Teist maailmasõda," lisas kuningas.

Briti monarh ütles kõnes, et Kanada ehitab ka uusi liite ning otsib usaldusväärseid kaubanduspartnereid ja liitlasi kogu maailmas, investeerides samal ajal oma relvajõududesse ja Arktika kaitsesse.

"Kanada on valmis looma koalitsiooni sarnaselt mõtlevatest riikidest, kes jagavad tema väärtusi, usuvad rahvusvahelisse koostöösse ning kaupade, teenuste ja ideede vabasse ja avatud vahetusse," lisas Charles.

Briti kuningas Charles III alustas esmaspäeval koos oma abikaasa, kuninganna Camillaga kahepäevast visiiti Kanadasse. Ilmselt soovitakse visiidiga saata Trumpile sõnum, et Kanada on iseseisev riik, mis ei plaani USA osariigiks hakata.

Trump on korduvalt avaldanud tahet võtta Kanada Ameerika osaks. Näiteks soovis USA president Kanada valimispäeval oma sotsiaalmeedias edu kõigile valijatele ning lisas, et Kanadale ei kehtiks tollid juhul, kui too oleks osa Ameerika Ühendriikidest.

Veel lisas Trump, et liitumise korral ei peaks Ameerika enam Kanadat ka finantsiliselt toetama.

"Sellel pole mõtet, kui just Kanada pole osariik!" sõnas USA president Kanada valimispäeval.