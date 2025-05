USA ja Hiina teatasid edust kaubanduskõnelustel

Ameerika Ühendriikide ja Hiina delegatsioonijuht kinnitasid pühapäeval Genfis peetud kõneluste järel, et saavutasid kaubandustülide lahendamisel edu.

USA rahandusminister Scott Bessent ütles pühapäeval, et tema meeskonna ja Hiina asepeaministri He Lifengi juhitud delegatsiooni vahel Genfis peetavatel kõnelustel maailma kahe suurima majanduse vahelise kaubandussõja lahendamise üle on saavutatud märkimisväärset edu.

"Mul on hea meel teatada, et oleme Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel teinud märkimisväärset edu väga olulistel kaubandusläbirääkimistel," ütles Bessent ajakirjanikele.

Sama teatas ka He Lifeng, kes märkis, et kõnelustel Ameerika Ühendriikidega on saavutatud konkreetseid positiivseid tulemusi.

"Kõrgetasemelised Hiina ja USA majandus- ja kaubandusläbirääkimised olid avameelsed, põhjalikud ja konstruktiivsed ning saavutati oluline konsensus ja märkimisväärseid edusamme," tsiteeris Hiina kaubandusministeerium He Lifengi öeldut.

Bessent ütles, et annab esmaspäeval kõneluste sisu kohta rohkem üksikasju, samas kui USA kaubandusesindaja Jamieson Greer, kes samuti kõnelustel viibis, ütles, et kahe poole erimeelsused ei ole nii suured, kui varem arvati.

Hiina asepeaminister lisas, et pooled leppisid kokku Hiina-Ameerika majandus- ja kaubanduskonsultatsioonide mehhanismi loomises.

Hiina kaubandusministeeriumi avalduses öeldi, et Hiina ja Ameerika Ühendriikide ühiste pingutuste tulemusel olid kõnelused viljakad ning astuti oluline samm erimeelsuste lahendamise suunas võrdsete dialoogi ja konsultatsioonide kaudu, mis pani aluse ja lõi tingimused erimeelsuste edasiseks ületamiseks ja koostöö süvendamiseks.

Kaubandusministeerium rõhutas, et Hiina on valmis probleeme lahendama võrdsuse põhimõtete alusel.

USA rahandusminister Bessent ütles, et ta on teavitanud president Donald Trumpi kõneluste edenemisest ja esmaspäeval antakse täpsem ülevaade kokkuleppe üksikasjade kohta. Esmaspäeval, pärast viimaste detailide kooskõlastamist, avaldatakse ka poolte ühisavaldus.