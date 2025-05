USA ja Hiina alustasid Šveitsis kaubanduskõnelusi

Hiina uudisteagentuur Xinhua teatas, et USA rahandusminister Scott Bessent ja kaubandusesindaja Jamieson Greer alustasid Genfis kohtumist Hiina delegatsiooniga, mida juhib asepeaminister He Lifeng, kirjutas väljaanne AP.

Mõlemad osapooled kinnitasid, et kõnelused on alanud. USA ja Hiina ametnikud viibisid koos umbes kaks tundi ning lahkusid seejärel lõunasöögile.

Suurt läbimurret kohtumistest ei oodata, kuid on lootust, et kaks riiki vähendavad tohutuid tollimakse, mida nad üksteise kaupadele sätestasid. Maksude alandamine leevendaks maailma finantsturge ja aitaks mõlema riigi ettevõtteid, mis sõltuvad USA-Hiina kaubavahetusest.

USA president Donald Trump tõstis eelmisel kuul Hiinale kehtestatud tollimakse kokku 145 protsendini ja Hiina andis vastulöögiks Ameerika impordile 125 protsendilise maksu. Kõrged tollid tähendavad sisuliselt seda, et riigid boikoteerivad üksteise tooteid, häirides kaubandust, mis eelmisel aastal ületas 660 miljardi dollari piiri.

Juba enne kõneluste algust teatas Trump, et USA võiks Hiinale kehtestatud tollimaksu langetada, öeldes Truth Social postituses, et "80 protsendine maks tundub õige! Kõik oleneb Scottist," viidates USA rahandusminister Scott Bessentile.

Stimsoni keskuse Hiina programmi direktor Sun Yun märkis, et kohtumine on esimene kord, kui tema ja Bessent vestlevad. Ta kahtleb, et Genfi kohtumine suuri muudatusi toob.

"Parim stsenaarium on see, et mõlemad pooled lepivad kokku tollimaksu langetamise samal ajal," ütles Sun Yun ja lisas, et isegi väike maksualandus saadaks positiivse signaali.