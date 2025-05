Hanso: USA ei suuda lõhkuda Venemaa ja Hiina sõprust

Möödunud nädala 9. mail näitas Venemaa president Vladimir Putin Punasel väljakul oma sõjalist võimekust ja muu maailma toetuse rollis oli paarkümmend riigipead. Suurt rolli mängis Hiina president, kellega Putinil on igati soojad suhted. Samal ajal pidasid aga Hiina ja USA ametnikud kaubandusläbirääkimisi, mis kulgesid samuti sõbralikult.

Maletaja ning Vene opositsiooni ühe värvikama juhi Garri Kasparovi hinnangul peab Vladimir Putin samal ajal isegi mitte kolmandat, vaid juba neljandat maailmasõda.

"Putin peab juba neljandat maailmasõda, sest tema nägemuses maailmast ja ajaloost oli kolmas maailmasõda külm sõda, mille Nõukogude Liit kaotas. Kuna ta näeb Venemaa ajalugu katkematu ahelana, milles on tsaari-Venemaa, bolševike Venemaa, Putini Venemaa, siis see on impeerium, mille tahet ta püüab oma naabritele ja kaugemalegi peale suruda. Putini hübriidsõda sisaldab kõikvõimalikke meetodeid, ärge unustage, et ta ei ole sõjaline diktaator, ta on KGB tüüp," sõnas endine male maailmameister Kasparov.

Suurima poliitilise raskerelvana oli tribüünile toodud Hiina president Xi Jinping. 2013. aastast alates, mil Xi Hiinas võimule tuli, on ta Putiniga kohtunud 40 korda, teinud Venemaale 11 visiiti, sel korral oli ta kohal koguni neli päeva.

"Neil on isegi olnud paar väga väga haruldast avalikku embamist, mis on väga haruldane Xi puhul," ütles Eesti suursaadik Hiinas Hannes Hanso.

Keerulised olud maailma poliitikas on pannud kahte riiki leidma ühisosa.

"Kui võtta väga laia pintsliga, siis see ühine nimetaja on ikkagi usaldamatus Ameerika Ühendriikide vastu. Hirm Ameerika Ühendriikide ees, võib-olla laiemalt ka lääne ees," lausus Hanso.

Samal ajal on küllalt momente, mis Venemaale Hiina juures ei meeldi. Kesk-Aasia endiste liiduvabariikide ülevõtmine näiteks, aga ka suhtumine Ukraina sõtta.

Ühtlasi sõnas suursaadik, et tema hinnangul oleks Venemaa väga soovinud, et Hiina oleks võtnud avalikult Venemaad toetava positsiooni ning muuhulgas pakkunud neile ka relvaabi.

Hiina ja USA vahel käivad hetkel kaubanduskõnelused ja osapoolte teatel kulgevad need konstruktiivselt. Tänaseks on otsustatud kaitsetolle vastastikku oluliselt kärpida.

"Mõlemad osapooled pidasid kaubandus- ja majandusküsimustes põhjalikke mõttevahetusi. Kohtumise õhkkond oli avameelne, põhjalik ja konstruktiivne. Kohtumisel saavutati olulisi edusamme ja saavutati oluline konsensus," ütles Hiina asepeaminister He Lifeng.

USA rahandusminister Scott Bessent kinnitas, et kõnelused sujusid hästi ning vestlust peeti jagatud huvide ja vastastikuse austuse vaimus.

Hanso hinnangul ei suuda Ameerika lõhkuda Moskva ja Pekingi sõprust ning seda isegi siis, kui USA pakuks Hiinale head kaubalepet tingimusega eralduda Venemaast.

"Seda ei suudetaks kergelt, sest siis oleks teised kalkulatsioonid riigijuhtide peas - see ei ole enam puhtalt majanduslik, vaid mittedemokraatlike riikide juhtide ellujäämisinstinkti küsimus. Siin on kaalul juba riiklike süsteemide eksistents ja riigipeade isiklik eksistents," ütles Hanso.

Hiina oli mures, kui Trump asus Putiniga otse suhtlema ning Venemaale ei meeldi USA otsesuhe Hiinaga.

Sellest kõneles ka Moskvas väljaantud ühisavaldus: "Kaks poolt, Venemaa ja Hiina, seisavad kindlalt vastu katsetele Vene-Hiina sõpruse õõnestamiseks kolmandate osapoolte poolt."

"See on väga selge viide Ameerika Ühendriikidele, et nende mõlemi huvi on, et teiseteist maha ei müüdaks," lisas suursaadik.

Üldjoontes suhtutakse venelastesse Hiinas Hannse Hanso sõnul hästi. Vennasrahvana neid siiski ei tajuta. Mäletatakse ka ühise ajaloo mustemat poolt.

"Ega väga paljudel hiinlastel on meeles venelaste tegevus Hiina aladel, isegi muuseume on tehtud Vene sõjakuritegudest ja kui Vladivostok tähistas 100. või 150. aastapäeva hiljuti, siis kohalikus sotsiaalmeedias pandi tähele, et see peaks olema hoopiski Hiina linn," kirjeldas Hanso meelestatust Hiinas.

Tagantjärele võib Putin kergendatult hingata. Ukraina drooni Punase väljaku paraadil ei nähtud. Võib võidukalt rusikatega vehkida.

"Ja kes püüdsid neid (paraadile saabunud riigijuhte -toim) hirmutada? Need, kes tervitavad endisi SS-sõdureid ning aplodeerivad endistele SS-sõduritele. Need, kes teevad rahvuskangelasteks teise maailmasõja ajal Hitleriga koostööd teinud isikuid," ütles Venemaa president Vladimir Putin.