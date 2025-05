USA ja Hiina leppisid kokku tollimaksude kärpimises

Ameerika Ühendriigid ja Hiina teatasid esmaspäeval, et on saavutanud kokkuleppe vastastikku kehtestatud tollimaksude kärpimises. Teade viis maailma börsid tõusule.

USA rahandusminister Scott Bessent ütles pärast nädalavahetusel Genfis peetud kõnelusi Hiina delegatsiooniga, et pooled on jõudnud kokkuleppele panna juba otsustatud tollimeetmed 90 päevaks pausile ja et vastastikuseid tollimakse langetatakse enam kui 100 protsendipunkti võrra, 10 protsendini.

Ameerika Ühendriikide majandusuudiste väljaanne Bloomberg täpsustas, et USA vähendab Hiina kaupadele kehtivaid imporditolle 145 protsendilt 30 protsendile, Hiina kärbib aga USA kaupade impordile määratud tolle 125 protsendilt kümnele protsendile.

"Mõlemad riigid esindasid oma riiklikke huve väga hästi," ütles Bessent esmaspäeval antud pressikonverentsil. "Meil mõlemal on huvi tasakaalustatud kaubanduse vastu ja USA jätkab selle poole liikumist," lisas ta briifingul, kus osales koos USA kaubandusesindaja Jamieson Greeriga.

USA president Donald Trump tõstis pärast jaanuaris ametisse astumist Hiina kaupadele kehtivad tollimaksud 145 protsendini. See lisandus juba neile tollitariifidele, mille ta kehtestas paljudele Hiina kaupadele oma esimesel ametiajal ning ka neile tollimaksudele, mille oli kehtestanud Trumpi kahe ametiaja vahelise perioodi valitsenud president Joe Biden.

Hiina andis USA uutele tollimaksudele vastulöögi, kehtestades ekspordipiirangud mõnele haruldasele muldmetallile, mis on elutähtis toore USA relva- ja elektroonikakaupade tootjatele, ning tõstis USA kaupade tollimaksud 125 protsendini.

Tollitüli pani seisma ligi 600 miljardi dollari suuruse mahuga USA ja Hiina omavahelise kaubavahetuse, häiris tarneahelaid, tekitas stagflatsioonihirmu ja põhjustades ka koondamisi ettevõtetes.

Laupäeval ja pühapäeval peetud kohtumised Genfis olid esimesed näost näkku kohtumised USA ja Hiina kõrgemate majandusametnike vahel pärast seda, kui Trump naasis võimule ja algatas ülemaailmse tollirünnaku, kehtestades Hiinale eriti suured tollimaksud.

Finantsturud on jälginud pingsalt märke kaubandussõja vaibumisest ning Wall Streeti aktsiafutuurid tõusid ja dollar tugevnes esmaspäeval, kuna läbirääkimised suurendasid lootust, et globaalne majanduslangus suudetakse ära hoida.