Trump kiitis Hiinaga peetud kaubanduskõnelusi

"Väga hea kohtumine täna Hiinaga Šveitsis. Palju asju arutati, palju kokkuleppeid," postitas Trump sotsiaalmeedia platvormile Truth Social.

"Me tahame näha Hiina avamist Ameerika ärile nii Hiina kui ka USA hüvanguks. SAAVUTATUD ON SUUR EDU!!!" kirjutas Trump, kuid ei täpsustanud edusammude sisu.

USA ja Hiina ametnikud pidasid laupäeval Genfis oma esimese kõnelustevooru, mille eesmärk on hoida ära kaubandussõja puhkemine, mis ähvardab tõsiselt kahjustada maailma majandust. Kõnelusi plaanitakse jätkata pühapäeval, teatas aruteludele lähedane allikas uudisteagentuurile Reuters.

Läbirääkimisi juhtisid Hiina asepeaminister He Lifeng ning USA poolt rahandusminister Scott Bessent ja USA kaubandusesindaja Jamieson Greer, nende esimene näost näkku kohtumine vältas umbes kaheksa tundi.

Kumbki pool ei kommenteerinud pärast kell kaheksa õhtul lõppenud kohtumist arutelude sisu ega andnud märku konkreetsetest edusammudest tollimaksude vähendamisel.

Bessenti, Greeri ja He kokkusaamine toimus Genfis pärast nädalaid kasvanud pingeid, mille vallandasid Trumpi kehtestatud tollimaksud Hiinale ja teistele maailma riikidele.

Trumpi poolt Hiinale kehtestatud tollitariifid ulatuvad praegu 145 protsendini, kusjuures mõnele Hiina kaubale on need tõstetud isegi 245 protsendini. Vastumeetmena kehtestas Hiina USA kaupadele 125-protsendise tollimaksu.

See on pannud seni aastas umbes 600 miljardi dollari suuruse kaubavahetuse kahe riigi vahel sisuliselt seisma.

Kaubandusvaidlus koos Trumpi aprillis tehtud otsusega kehtestada ka kümnetele teistele riikidele tollid, on häirinud rahvusvahelisi tarneahelaid, muutnud finantsturud ärevaks ja tekitanud kartuse ülemaailmse majanduslanguse ees.

Hiina: kõnelused olid oluline samm

Hiina riigimeedia nimetas laupäeval Genfis peetud kaubanduskõnelusi USA-ga oluliseks sammuks.

"Kontakt Šveitsis on oluline samm küsimuse lahendamisel," öeldi Hiina uudisteagentuuri Xinhua kommentaaris, milles ei täpsustatud seni räägitu üksikasju.

Läbirääkimised toimusid Šveitsi ÜRO suursaadiku residentsis Genfis, mis on diskreetne, taevasiniste aknaluukidega villa Genfi järve vasakul kaldal asuva suure pargi lähedal.

Trump ilmutas enne kõnelusi valmisolekut järeleandmisteks

Trump andis reedel märku, et ta võib alandada Hiina impordile kehtestatud kõrgeid tariife, kirjutades sotsiaalmeedias, et 80-protsendine tariif Hiinale tundub õige.

"President tahaks Hiinaga kokku leppida," ütles USA kaubandusminister Howard Lutnick reedel Fox Newsile. "Ta tahaks olukorda deeskaleerida."

Trumpi pressiesindaja Karoline Leavitt selgitas, et Ühendriigid ei alanda tariife ühepoolselt ja et Hiina peab tegema järeleandmisi.

Igal juhul oleks sellisele tasemele liikumine sümboolne žest, sest tollitariifid jääksid endiselt ülikõrgeks.

"Ma arvan, et põhimõtteliselt see näitab, et mõlemad pooled räägivad – ja see on iseenesest väga oluline," ütles Hiina Euroopa rahvusvahelise ärikooli majandus- ja rahandusprofessor Xu Bin.

Bessent on öelnud, et Šveitsis toimuvatel kohtumistel keskendutakse "deeskaleerimisele" ja mitte "suurele kaubandusleppele".

Peking on nõudnud, et USA peab kõigepealt tariifid tühistama ja lubanud kaitsta oma huve. "Kaubandussõjad ja tollilahingud ei too võitjaid," tõdes Xinhua oma kommentaaris.

Reedel ilmnes, et Hiina eksport kasvas eelmisel kuul kaubandussõjast hoolimata. Eksperdid seostasid seda ootamatut arengut kaubanduse ümbersuunamisega Kagu-Aasiasse, et leevendada USA tariifide mõju.